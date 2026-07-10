El Mundial 2026 también es moda. El torneo ya puso bajo la mira la colección de bolsos Hermès del noruego Erling Braut Haaland, el repertorio de bolsos Louis Vuitton del colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones y el éxito en ventas de la camiseta de la Selección Mexicana.

Pero el último gol en el terreno de la moda corre a cargo de Mauricio Pochettino, el director técnico de la Selección de Estados Unidos, cuya camisa Hugo Boss se agotó en solo días y ha tenido que ser reabastecida. El santafesino ha lucido la misma sobrecamisa azul marino durante los cuatro partidos en el Mundial. La ha combinado con un pantalón de la misma marca, que confeccionó dos versiones exclusivas del conjunto azul marino para el estratega argentino, personalizadas con el escudo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos (USSF), según The Athletic.

Mauricio Pochettino y su camisa Hugo Boss: éxito en el Mundial 2026

Junto con unos zapatillas Nike, el atuendo se ha convertido en una especie de amuleto de la suerte y un referente de estilo. “Se está convirtiendo rápidamente en parte de la identidad de Pochettino como entrenador de la selección de Estados Unidos durante el Mundial”.

De hecho, en su ranking del estilo de vestir de los 49 entrenadores del Mundial, “The Athletic” ubicó al argentino en el puesto 14. Y el impacto ya se vio en las ventas, pues la firma alemana de moda confirmó a Front Office Sports que el inventario inicial cientos de unidades de la camisa se agotó “en cuestión de días” luego del primer partido de EE.UU. contra Paraguay.

De acuerdo con el medio, la empresa surtió el producto nuevamente previo al partido ante Bosnia y Herzegovina. El lunes, en el sitio oficial de Hugo Boss la camisa estaba casi agotada y solo había cinco unidades en dos tallas.

¿Cuánto cuesta la camisa?

La camisa se vende por 500 dólares en el sitio estadounidense de Hugo Boss, socio oficial de ropa de negocios de la selección masculina de Estados Unidos. “Confeccionada en lana virgen ultraligera con elasticidad natural, esta sobrecamisa holgada de la línea masculina de BOSS ofrece comodidad y un fácil cuidado”, describe el sitio. “Es lavable a máquina y resistente a las arrugas”.

La demanda de la prenda registra una mayor demanda en las sedes mundialista de EE.UU, como Nueva York, Los Ángeles, Miami y Dallas, según Front Office Sports.