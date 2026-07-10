Shakira, Burna Boy, BTS, Madonna y Justin Bieber: cómo será el show del entretiempo de la final del Mundial 2026

Mientras en Argentina todos tienen la mente puesta en el partido de cuartos de final ante Suiza, Shakira adelantó cómo será el show del entretiempo de la final de la Copa del Mundo, prevista para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En una entrevista con la emisora británica Capital FM, la artista colombiana adelantó quiénes la acompañarán en el espectáculo y dejó abierta la puerta para otra estrella de renombre internacional.

Shakira ventiló detalles del histórico primer show de entretiempo en la historia de los mundiales

Durante una entrevista con el programa The Capital Evening Show With Jimmy Hill, Skaira se refirió al show que brindará en el entretiempo de la final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será la primera vez que un partido decisivo de la máxima cita de la FIFA tenga un espectáculo de medio tiempo.

Según reconstruyó la agencia Noticias Argentinas, este hecho histórico reunirá en el escenario a la mencionada cantante colombiana, la reina del pop, Madonna; la banda de K-pop BTS; y la estrella juvenil Justin Bieber.

Consultada sobre cómo será ese show, Shakira adelantó que se habrá diferencias respecto al que se pudo ver durante la ceremonia de apertura, donde interpretó el tema Dai Dai. “Tengo que pensar bien cómo hacerlo, que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración”, aseguró.

Respecto del ensayo, la artista colombiana dio su opinión de la performance que desarrollarán. “Va a ser un show de medio tiempo compartido, va a ser histórico, cuatro artistas increíbles y yo. Nos reuniremos todos y veremos cómo va a ser. Tengo mucha curiosidad”, aseguró.

Días atrás, la FIFA anunció la participación de Justin Bieber, Gustavo Dudamel y el coro PS22, con un featuring de la banda Coldplay para el show de la final del Mundial 2026. “Realmente espero que Chris Martin también esté cantando”, dijo la cantante sobre la reciente modificación. Además de tener una breve participación, el líder de Coldplay oficiará como curador del espectáculo de 11 minutos.

Esta nueva propuesta musical tiene el propósito de recaudar fondos para la Fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA, que busca mejorar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo.