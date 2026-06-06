Julio Encico, una de las principales figuras de Paraguay, sufrió un fuerte golpe en el partido amistoso despedida de la Selección en el Estadio Defensores del Chaco contra Nicaragua el viernes por la noche y se puso en duda su permanencia en la lista definitiva de futbolistas de la Albirroja.

La goleada de 4 a 0 dejó una preocupación mayúscula ya que el jugador del Racing de Estrasburgo sufrió un fuerte golpe en el muslo de la pierna derecha que se creyó más grave que el diagnóstico final.

Apenas iban 25 minutos del juego cuando, el compañero de los argentinos Juan Panichelli y Valentín Barco, cayó sobre el césped y se ordenó su cambio.

Las horas posteriores al partido fueron de muchas informaciones cruzadas, hasta que finalmente el técnico argentino Gustavo Alfaro tuvo la confirmación que estaba descartada la rotura muscular y aceptó subir al avión al jugador con destino a Estados Unidos.

El seleccionador conoce que no podrá contar con el futbolista, con suerte, hasta el tercer partido contra Australia en el Grupo D. Antes, los guaraníes debutarán contra los anfitriones Estados Unidos el 12 de junio y luego chocarán frente a Turquía.

Zona muy difícil que podría dejar hasta sin acción a Enciso, pero el deseo de jugar su primer mundial y romper el maleficio de Paraguay que no dice presente en la Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010 fueron argumentos suficientes como para intentarlo.

La maldición francesa

Enciso es el segundo delantero del Racing de Estrasburgo en lesionarse con su seleccionado en la previa mundialista. El otro fue Panichelli, quien ya fue operado de la rodilla tras una desafortunada acción en predio de la AFA en Ezeiza durante la última doble fecha FIFA.

Paraguay emprendió vuelo a América del Norte este sábado, a menos de 24 horas de haber protagonizado una verdadera fiesta popular con sus propios hinchas.