Fue uno de los protagonistas de la noche en Dallas. Cuando la semifinal todavía estaba cerrada y la tensión dominaba cada rincón del estadio, Mikel Oyarzabal tomó la pelota, se hizo cargo del penal y marcó el camino de una victoria que depositó a España en la segunda final mundialista de su historia.

Sin embargo, lejos de dejarse llevar por la euforia, el delantero español sorprendió con un discurso cargado de serenidad apenas terminó el encuentro. Con la clasificación ya asegurada y mientras la Roja espera conocer si su rival será Argentina o Inglaterra, el atacante destacó la madurez con la que el plantel vive este momento histórico.

"Creo que la felicidad la llevamos por dentro. El orgullo lo llevamos por dentro. Estamos inmensamente felices y orgullosos de lo que estamos haciendo y consiguiendo", expresó el goleador, una de las figuras de una selección que volvió a demostrar por qué es considerada una de las mejores del planeta.

España superó a Francia en una semifinal que muchos catalogaban como una final anticipada. Con personalidad, intensidad y momentos de muy buen fútbol, el equipo de Luis de la Fuente logró neutralizar a una de las grandes candidatas al título y ahora quedó a solo un partido de la gloria.

A pesar de ello, Oyarzabal insistió en que el grupo no piensa desviarse del camino que lo llevó hasta la definición.

"Creo que tener esa calma y esa tranquilidad que transmitimos es bueno para lo que viene. Sabemos perfectamente dónde estamos, pero también sabemos cómo llegamos hasta acá", afirmó.

El delantero reconoció que el plantel es consciente de la magnitud de lo que tiene por delante, aunque remarcó que la receta seguirá siendo la misma que acompañó a España desde el inicio de la competencia.

"Estamos a un pasito de conseguir algo histórico y que probablemente ninguno de nosotros hubiera imaginado. Pero seguimos igual de tranquilos que después del partido contra Cabo Verde o cuando las cosas no salían tan bien. Confiamos en lo que podemos hacer", aseguró.

Las palabras de Oyarzabal reflejan el espíritu de una selección que combina juventud, talento y una notable fortaleza mental. Una virtud que quedó expuesta en una semifinal de máxima exigencia y que ahora intentará repetir en el partido más importante de todos.

España ya cumplió con el primer objetivo y tiene asegurado su lugar en la gran final del Mundial 2026. Mientras espera por el ganador del cruce entre Argentina e Inglaterra, la Roja disfruta del presente, aunque sin perder de vista la meta que tiene por delante: levantar la segunda Copa del Mundo de su historia.