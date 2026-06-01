Después del empate sin goles de local ante FADEP de Mendoza, por la undécima fecha de la Zona 3, Deportivo Rincón anunció la salida de Pablo Castro como entrenador en el Torneo Federal A 2026.

La dirigencia del León del Norte neuquino lo confirmó a través de un comunicado en el que no aclara los motivos de la desvinculación del entrenador mendocino. De forma interina, asumirá Alfredo Tizza que actualmente dirige al equipo en Lifune. Será hasta la "designación de un nuevo técnico".

En este torneo, bajo la conducción del entrenador de General Alvear, los neuquinos ganaron 3 partidos, empataron 4 y perdieron 2, uno ante el puntero Atenas de Córdoba como visitante. Está sexto, fuera de la zona de clasificación, pero por diferencia de gol y con un partido menos que la mayoría porque ya tuvo sus dos fechas libres.

El parte de prensa donde Deportivo Rincón anunció la salida del entrenador

El comunicado

Club Deportivo Rincón informa que, a partir de la fecha, el señor Pablo Castro deja de conducir el plantel de primera división que participa en el Torneo Federal A.

Desde el club agradecemos su destacada labor al frente del equipo, valorando no solo su compromiso con el plantel superior, sino también su constante acompañamiento y aporte en los distintos procesos deportivos.

Durante su ciclo, Castro ha sido parte fundamental en el crecimiento institucional y en la consecución de logros que han marcado una etapa significativa en la historia reciente de Deportivo Rincón como entrenador, en el ascenso, la liga local de fútbol y la división femenina.

Su profesionalismo, dedicación y sentido de pertenencia han dejado una huella importante en jugadores, cuerpo técnico y en toda la familia de Deportivo Rincón.

Asimismo, informamos que, de manera interina, el señor Alfredo Tizza quedará a cargo del plantel de primera división hasta la designación del nuevo cuerpo técnico.

Deseamos el mayor de los éxitos a Pablo Castro en sus próximos objetivos personales y profesionales.

Comisión Directiva Club Deportivo Rincón