Continuando una racha que se transformó en inédita, River perdió 1-0 ante Rosario Central por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. El Millonario cayó por el tanto de Nicolás Otamendi en contra, profundizó su crisis y se fue más que reprobado del Monumental: el público cantó contra los jugadores, Eduardo Coudet y la dirigencia. Ni el DT, cuyo ciclo corre serio riesgo, ni los protagonistas, hablarán con los medios por orden de la CD. El conjunto de Núñez está último en su zona sin puntos y no perdía cinco encuentros seguidos (contabilizando la caída con Belgrano) desde 1911.

En su casa y ante un público que una vez más mostró su disconformidad desde antes del comienzo, River volvió a perder mostrando más sombras que luces. A pesar de generar mayor peligro que en otros encuentros durante la primera parte, una vez más el Millonario fue endeble defensivamente y lo pagó caro. Después de algunas chances, gol anulado incluido, Central se puso arriba con el tanto en contra de Otamendi. La respuesta ese tanto del local fue ir a buscar, pero la claridad no apareció.

River volvió a perder ante Central en el Monumental y extiende su crisis. (Foto: Clarín)

Luego de una nueva reprobación unánime del Monumental cuando el equipo se fue al vestuario en el entretiempo, River tuvo al inicio del complemento una ocasión clarísima por un error de Jeremías Ledesma que Ignacio Ovando salvó en la línea. Sin embargo, el partido le siguió costando a los de Coudet, previsible con pelota ante un rival ya más replegado que siguió aprovechando los espacios que dejaba la última línea. Ángel Di María le cedió el gol a Jaminton Campaz en la más nítida, pero Santiago Beltrán mantuvo con vida al local.

Sobre el final, River siguió yendo pero se chocó con una defensa que sacó la mayoría de los centros que recibió y, además, un Ledesma en modo "ley del ex" que le negó el empate a Lucas Beltrán y a Lautaro Rivero. Sobre el final llegó la expulsión de Emanuel Coronel que obligó a Central a defender el resultado con un hombre menos ante las arremetidas de un Millonario desprolijo pero que asedió a fuerza de envíos al área pero no consiguió torcer la historia: cuarta derrota seguida del semestre y quinta consecutiva, algo que nunca antes le había ocurrido en el profesionalismo.

Otamendi en contra puso arriba a Central

En una de las tantas pelotas a espaldas a de la defensa, Rosario Central encontró el 1-0 antes de la media hora. Encontraron nuevamente a Campaz por izquierda, que volvió a sacar ventaja por su lado y sacó un centro que Otamendi, en el afán de despejar, metió contra su arco para poner arriba al conjunto rosarino.

Coronel se hizo expulsar

El lateral de Rosario Central, ya amonestado, vio la tarjeta roja por una insólita acción cuando la pelota ya se había ido del campo. Tomás Galván fue a buscarla por la izquierda y el defensor visitante, ya fuera del campo, se tiró al piso y pegó un patadón que le costó la segunda amarilla, dejando al Canalla con diez hombres en el último tramo del encuentro.

Beltrán mantuvo a River con vida

En la chance más importante de un Central ya replegado, el arquero local evitó el 0-2 en el mano a mano con Campaz. El colombiano quedó solo contra Beltrán luego de que Di María juntara a tres de River y lo dejara en posición de gol, sin embargo su zurdazo no pudo superar el rápido achique del guardameta.

Ovando salvó a Central

Ni bien comenzó el segundo tiempo, River tuvo una ocasión clarísima a partir de un error del arquero Jeremías Ledesma. El guardameta visitante salió a buscar una pelota suelta que increíblemente se le escapó de las manos y le quedó a Tomás Galván, que cuando remató de zurda su tiro fue bloqueado de manera providencial por Ignacio Ovando, que se jugó la vida para evitar el empate.

Penal y marcha atrás de Ramírez

El árbitro fue protagonista de la jugada más confusa del primer tiempo, en la que sancionó un penal para River y luego tuvo que rectificarse. Tras un centro donde varios jugadores arremetieron para cabecear, Ramírez cobró penal por una supuesta mano de Gastón Ávila. Sin embargo, luego de un llamado del VAR el árbitro fue a la cabina para revisar la acción y, finalmente, cobró falta para Rosario Central porque la pelota tocó en el brazo de Otamendi.

Anulado el gol de Copetti

El punta de Central abría la cuenta en el Monumental, pero su grito fue invalidado por posición adelantada. Campaz esperó para tirar el centro y se la cedió a Di María, que con un pase de pecho la dejó abajo del arco para que el ex Racing convierta. Sin embargo, cuando Fideo lo asiste partía con un pie adelante del último jugador rival y rápidamente el línea cobró fuera de juego.

Formaciones

Finalmente, Coudet modifica medio equipo de cara al encuentro de hoy. El Chacho sufrió las bajas de Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Ángel Correa, mientras que en la vuelta de Aníbal Moreno el DT decidió incluirlo como titular. De esta manera, los que se meten en el once son el mencionado Moreno, Lautaro Rivero, Fausto Vera y Lautaro Pereyra, mientras que además vuelven al once Facundo Colidio y Rafael Santos Borré.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Joaquín Freitas, Lautaro Pereyra, Facundo Colidio; Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Giovanni Cantizano, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Mas Monumental.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

El encuentro será transmitido por Grupo Prima Multimedios a través de sus emisoras AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) FM 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas FM 96.1 y Mitre Patagonia FM 90.5.

La previa

Luego del último antecedente entre ambos, que tuvo la victoria de River en las semifinales del Torneo Apertura en el Monumental, esta vez el elenco de Núñez pretende tres puntos que alivien un presente para nada alentador que lo tuvo cayendo ante Aldosivi por Copa Argentina y en los dos primeros duelos, ante Barracas Central y Gimnasia (LP), por el Torneo Clausura, y han puesto a Coudet en una posición muy incómoda, que una nueva caída podría empujar a una renuncia.

Coudet, muy cuestionado luego del mal inicio de River.

De cara a un encuentro que volverá a presentar cambios por parte del Chacho. Sin Marcos Acuña ni Mauro Arambarri, lesionados, a estos se les sumó la baja de última hora de Ángel Correa. El flamante refuerzo iba a jugar pese a que terminó con una molestia en el muslo derecho en el duelo ante Gimnasia (LP), pero el club confirmó en las últimas horas que se bajó de la convocatoria. La buena noticia para River es que Aníbal Moreno volvió a ser convocado luego de perderse las primeras dos jornadas por lesión y volverá al once.

Así es que los cambios para enfrentar al Canalla serán los siguientes: el mencionado Moreno va por Lucas Silva haciendo dupla con Fausto Vera, que vuelve al equipo en el mediocampo reemplazando al uruguayo Arambarri, mientras que Lautaro Pereyra tomará el lugar de Correa y el puesto de lateral en lugar del desgarrado Acuña lo ocupará Lautaro Rivero.

Del lado de Rosario Central, que también va por sus primeros tres puntos en el certamen luego de un inicio dubitativo, no habría cambios en el once que empató sin goles ante Racing en Arroyito. Almirón sigue sin contar con Julián Fernández, una pieza importante en el esquema, y tampoco contará esta vez con el veterano Marco Ruben para ingresar desde el banco ni con el recientemente llegado Franco Cervi, que vio minutos ante la Academia pero no concentra por una distensión.