Enzo Fernández y el polémico gesto de la bandera en Stamford Bridge

Durante el amistoso del Chelsea ante la Real Sociedad en Stamford Bridge, un hincha desplegó la bandera asignada por la corona británica al territorio de las Islas Malvinas tras su ocupación ilegal en el momento en que Enzo Fernández saltó al campo.

El episodio es una derivación directa de la controversia generada tras la semifinal del Mundial 2026 y del partido en Estados Unidos, que la Selección Argentina le ganó a Inglaterra, cuando un grupo de jugadores posó con un "trapo" de los hinchas que rezó "Las Malvinas son argentinas", lo que desató una investigación de la FIFA y distintas reacciones diplomáticas.

El gobierno británico instó a las autoridades a investigar lo que calificó como una "flagrante violación de las normas" sobre mensajes políticos en estadios, y el Gobierno de las Islas Malvinas pidió a la FIFA que sancionara a la Selección Argentina.

Pasados los festejos del triunfo albiceleste por 2 a 1, la FIFA confirmó que abrió un procedimiento disciplinario por infracciones relacionadas con mensajes inapropiados, fallos en el protocolo y el uso de cánticos y gestos discriminatorios.

En ese contexto, la aparición de la bandera en Stamford Bridge cuando Enzo -autor del empate parcial en aquel partido, gritado de cara a los ingleses- entró al campo no fue un gesto inocente. El argentino reemplazó a Reece James y su presencia generó reacciones divididas entre los hinchas del Chelsea, que todavía procesan el golpe de la derrota de su país.

El Chelsea fijó fecha límite para recibir ofertas que igualaran su valoración, pero no llegó ninguna propuesta. Aún así, el City no da por cerrada la negociación y cree que el Chelsea podría estar dispuesto a vender.