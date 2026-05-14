Los compromisos deportivos de Cristian Cuti Romero con su actual club, el Tottenham por la permanencia en la Premiere League, trastocaron su plan de recuperación original y fue el kinesiólogo de la Selección argentina quien se mudó Europa para apuntalar al cordobés.

El campeón del mundo sufrió una distensión ligamentaria el 13 de abril, en un duelo de la liga inglesa que su equipo disputó ante Sunderland. El choque con su propio arquero le provocó la dolencia que fue informada como de grado 1 en la rodilla de la pierna derecha.

Sin embargo, el integrante fundamental de la defensa argentina se dejó ver en diferentes fotos con la pierna inmovilizada, en reposo y con la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo en marcha.

Originalmente, el plan era instalar a Romero en el predio de la AFA en Ezeiza para apuntar sólo al debut en Estados Unidos contra Argelia el 16 de junio, pero el comprometidísimo presente de los londinenses con el descenso activó el plan B.

Rehabilitación

De esta manera, lo que se decidió fue que Luis García, kinesiólogo principal de la Selección, viajara a Londres para acompañar a Cuti Romero en su proceso, mientras el paso de las fechas define el futuro del Tottenham en primera división. Actualmente, los capitalinos estaría zafando por dos puntos cuando restan dos fechas para la finalización. La lucha es mano a mano con el West Ham de su misma ciudad.

Lionel Messi junto a Luis García, el responsable principal del área de kinesiología de la Selección Argentina de fútbol.

Lo cierto es que recién hoy, a 34 días del primer partido, el jugador se dejó ver sin férula en la rodilla y multiplica los turnos de una rutina específica para llegar en condiciones.

El ex Belgrano y Atalanta de Italia es parte fundamental de la estructura que dirige Lionel Scaloni, uno de los puntos más altos del 11 ideal. Si su condición dentro del equipo no fuera tan decisiva, sin dudas que la situación personal del futbolista sería muy distinta de cara a la Copa del Mundo.

Nueva logística

Con Gracia en Inglaterra la Selección Argentina tiene a alguien de confianza cerca de la mayoría de los futbolistas. Cada partido que se disputa en el Viejo Continente lo mantiene al profesional muy atento a cualquier llamado.

El primer diagnóstico es de cada club, pero Scaloni suma a alguien de su más entera confianza para dar los primeros pasos ante cualquier eventualidad. Mientras tanto, en la Argentina, el resto de los integrantes del departamento de kinesiología apuntalan lo que sucede del otro lado del mundo. Por ejemplo, las recientes dolencias de los laterales de River Plate: Gonzalo Montiel y Marcos Acuña.