Diego Simeone iguala récord de victorias en La Liga con 344

Si hay un hombre que ha hecho historia en el Atlético de Madrid, ese es Diego Pablo Simeone. "El Cholo" dirigió su primer partido en el Colchonero a principios de 2012 y, desde entonces, ha sumado incontables éxitos con el paso de las temporadas. Así, después de la victoria como visitante ante Levante por 2 a 0, consiguió un récord histórico en La Liga: empató la marca del entrenador con más victorias de la historia de la competición y, encima, lo hizo con 192 encuentros menos.

El ex-futbolista alcanzó su triunfo número 344 e igualó el registro de Luis Aragonés, ídolo absoluto de la institución, que lo consiguió a lo largo de 757 jornadas en ocho clubes distintos, ya que se desempeñó en el Atlético, el Barcelona, el Betis, el Mallorca, el Sevilla, el Valencia y, por último, el Real Oviedo. Un caso muy distinto al del argentino que, únicamente, lo hizo en un solo equipo, en el que lleva más de 14 años.

Anteriormente, había superado la cifra de Miguel Muñoz (323), Ernesto Valverde (278), Manuel Pellegrini -que continúa vigente al mando de Real Betis- (271), Javier Irureta -también con pasado futbolístico en el equipo de la capital- (259), Fernando Daucik (234), Marcelino García Toral (208), Javier Clemente (205) y Víctor Fernández (202).

Luego del compromiso, Simeone habló sobre lo que ha logrado y, lejos de adjudicarse todo el mérito, reconoció a todos los jugadores que han pasado desde el comienzo de su ciclo. “En realidad, siento decir que esto es un regalo de un montón de futbolistas que han seguido una línea y han seguido un trabajo increíble. Me siento muy cercano a todos los futbolistas que me ayudaron a estar en el lugar donde estoy”, sentenció en diálogo con Movistar +.

A continuación, expresó su absoluto agradecimiento a Miguel Ángel Gil Marín (ex-CEO del Atlético de Madrid) y remarcó la importancia de aquellas personas que lo acompañan en el día a día. “Tengo que irme al momento en el que Miguel Ángel tuvo la idea de contar conmigo a pesar de tener poca experiencia en Europa y sin ese momento no habríamos llegado hasta aquí. Siempre he tenido mucha gente que me ha ayudado y me ha apoyado. No es fácil lo que hemos construido”, agregó.

Simeone, además del récord logrado con la reciente victoria, también ha conquistado dos Ligas en las temporadas 2013-14 y 2020-21, siendo el único entrenador capaz de ganarle en una competición de 38 fechas a Barcelona y Real Madrid en los últimos 20 años. A nivel general, ha levantado 8 trofeos en total: aparte de las mencionadas Ligas, dos Europa League, dos Supercopas de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España en 565 compromisos.