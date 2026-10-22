El Estadio Ruca Che se prepara para una nueva edición de Ruca Che se Mueve, una propuesta que combina deporte, recreación y actividades para compartir en familia. La séptima edición se realizará el domingo 1 de noviembre e invitará a vecinos de todas las edades a participar de una jornada que tendrá como eje una marcha aeróbica, una carrera competitiva y distintas propuestas recreativas.

Matías Miranda, Director del área deportiva del estadio e integrante del equipo de ECyDENSE, brindó detalles sobre la actividad en el programa La Segunda Mañana, que se transmite por AM550. Según explicó, la iniciativa busca superar la convocatoria de años anteriores y ofrecer alternativas tanto para quienes practican running como para quienes desean caminar y disfrutar de una mañana al aire libre.

Matías Miranda, director del área deportiva del estadio e integrante de ECyDENSE, brindó detalles de la actividad en AM550.

La jornada comenzará con las acreditaciones entre las 8 y las 10. A las 10.45 será el turno de Ruca Kit, la carrera infantil de 500 metros destinada a chicos de entre 5 y 10 años. Luego, a las 11, largará la prueba principal, con un recorrido de 6,5 kilómetros. La organización también entregará remeras y kits a los participantes durante la acreditación.

El circuito partirá desde el Estadio Ruca Che y continuará por Antártida Argentina, Godoy, Belgrano, Rode y Ceballos, hasta llegar al Espacio Duam. Desde allí, los corredores regresarán por Ceballos y Belgrano, tomarán Moritán y volverán por Antártida Argentina hasta el estadio. El recorrido combinará calles de la ciudad con el paso por uno de los espacios que administra ECyDENSE.

La jornada incluirá juegos, patio gastronómico y entrega de remeras y kits para quienes participen de la convocatoria.

Además de las carreras, la propuesta incluirá juegos y un patio gastronómico para que las familias puedan disfrutar de la jornada más allá de la actividad física. La organización busca que el evento sea accesible para participantes de distintas edades y niveles de entrenamiento, con una alternativa competitiva y otra recreativa.

Cómo inscribirse en Ruca Che se Mueve

Las inscripciones se realizan de manera online a través de las redes sociales oficiales del Estadio Ruca Che, tanto en Instagram como en Facebook, donde está publicada la convocatoria. Quienes necesiten ayuda también pueden acercarse al estadio para anotarse, de acuerdo con los horarios informados por la organización. La invitación está abierta a toda la comunidad para participar de una nueva mañana de deporte y encuentro en Neuquén.

La entrevista completa a Matías Miranda de ECyDENSE