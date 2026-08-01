La llegada de la Copa Davis a Neuquén no será simplemente una nueva serie como local para el equipo argentino. El desembarco del torneo en el estadio Ruca Che marcará una frontera inédita: por primera vez en casi un siglo de participación nacional, la competencia por equipos más importante del tenis mundial se disputará en la Patagonia.

Argentina recibirá a Turquía el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre por el Grupo Mundial I. La serie se jugará bajo techo, sobre una cancha rápida especialmente instalada en el Ruca Che y ante unas 3.500 personas. El ganador obtendrá el derecho de disputar los Qualifiers de 2027.

Neuquén será la primera sede patagónica, la más austral utilizada por Argentina y la sexta provincia que recibirá una serie oficial, después de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires completa el mapa histórico como el gran centro tradicional de la competencia.

Durante buena parte del siglo pasado, hablar de Argentina como local en la Copa Davis era hablar de la Ciudad de Buenos Aires. El Buenos Aires Lawn Tennis Club, ubicado en Palermo y considerado la catedral del tenis argentino, fue durante décadas la casa principal del equipo nacional.

Con el paso de los años también aparecieron otros escenarios porteños. River Plate recibió dos series durante 2003, frente a Alemania y Rusia. Luego llegó la etapa del estadio Mary Terán de Weiss, en Parque Roca, donde Argentina vivió numerosas jornadas de alta convocatoria entre 2006 y 2013.

Parque Roca, en la Ciudad de Buenos Aires, fue la sede más utilizada por la Argentina en los últimos 25 años y durante mucho tiempo funcionó como la gran casa de la Copa Davis en el país.

Tecnópolis fue elegido en 2015 para los triunfos frente a Brasil y Serbia, aunque existe una precisión geográfica que suele generar confusión: el predio se encuentra en Villa Martelli, partido de Vicente López, dentro de la provincia de Buenos Aires, y no en la Ciudad Autónoma.

En 2017, ante las reformas de Parque Roca por los Juegos Olímpicos de la Juventud, el seleccionado se trasladó al Parque Sarmiento, nuevamente dentro de CABA. El Buenos Aires Lawn Tennis también volvió a recibir al equipo en años posteriores.

La primera gran apertura hacia otra ciudad se produjo en abril de 1996. Argentina enfrentó a Bahamas en el Club Náutico de Mar del Plata y se impuso por 4 a 1. Fue la primera serie fuera del Buenos Aires Lawn Tennis Club desde que el escenario de Palermo había concentrado las localías nacionales durante décadas.

Mar del Plata volvió a quedar ligada a la historia de la Copa Davis en noviembre de 2008, aunque por un episodio doloroso. El Polideportivo Islas Malvinas recibió la final entre Argentina y España, disputada sobre superficie rápida y bajo techo.

El equipo encabezado por David Nalbandian y Juan Martín del Potro llegó como favorito, especialmente porque España no contó con Rafael Nadal. Sin embargo, el conjunto visitante ganó por 3 a 1 y se llevó la Ensaladera de Plata en una de las derrotas más recordadas del tenis argentino.

La tercera presentación marplatense se produjo en 2014. El Patinódromo Municipal Adalberto Lugea fue acondicionado para recibir la primera ronda contra Italia. Argentina perdió nuevamente por 3 a 1.

Por lo tanto, Mar del Plata fue sede tres veces: en 1996, 2008 y 2014, utilizando tres escenarios diferentes.

Pilar abrió otra puerta en la provincia de Buenos Aires

En 1998, dos años después de la primera experiencia marplatense, Argentina recibió a Colombia en el Mayling Club de Campo, ubicado en Villa Rosa, partido de Pilar.

El resultado fue una contundente victoria por 5 a 0. Aquella serie agregó una nueva sede dentro del territorio bonaerense, pero todavía no significó una verdadera llegada de la Copa Davis a las provincias del interior.

Mendoza y Córdoba protagonizaron el año más federal

El 2001 fue un punto de inflexión para la expansión territorial del tenis argentino. En pocos meses, el equipo nacional jugó tres series en dos provincias que nunca antes habían recibido la competencia.

Primero apareció Mendoza. En febrero, Argentina derrotó 5 a 0 a México en el Mendoza Tennis Club. Fue una de las primeras grandes experiencias de la Davis lejos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires.

Luego llegó Córdoba, que recibió dos series durante la misma temporada. En julio, el equipo argentino venció 5 a 0 a Canadá. En septiembre volvió a imponerse por el mismo resultado frente a Belarús y consiguió el esperado regreso al Grupo Mundial.

El Córdoba Lawn Tennis Club reunió a una generación que contaba con jugadores como Guillermo Cañas, Gastón Gaudio y Franco Squillari, bajo la conducción de Franco Davin.

Pese al éxito deportivo y de público, tanto Mendoza como Córdoba nunca volvieron a recibir una serie oficial. La experiencia del 2001 quedó hasta hoy como su única aparición en el mapa de sedes, aunque en el caso cordobés fueron dos eliminatorias consecutivas.

San Juan tuvo su gran año en 2018

Después de varios años de predominio porteño y bonaerense, la Copa Davis regresó al interior en 2018. El estadio Aldo Cantoni de San Juan fue acondicionado con una cancha de polvo de ladrillo bajo techo y albergó dos series.

En abril, Argentina superó a Chile por 3 a 2 en una eliminatoria cargada de tensión y rivalidad. En septiembre, el equipo volvió a presentarse en el mismo estadio y derrotó 4 a 0 a Colombia.

San Juan demostró que una provincia alejada de Buenos Aires podía recibir dos veces durante una misma temporada una competencia internacional con las exigencias organizativas de la Federación Internacional de Tenis.

Rosario fue la última sede antes de Neuquén La última actuación argentina como local se produjo en febrero de 2024. El Jockey Club de Rosario recibió por primera vez una serie de Copa Davis y fue escenario de un ajustado triunfo por 3 a 2 frente a Kazajistán. Sebastián Báez consiguió el punto definitivo ante Dmitry Popko, después de salvar dos match points, y aseguró el festejo argentino ante el público santafesino.Rosario se convirtió así en la última ciudad incorporada al recorrido federal antes de Neuquén. Desde aquella serie pasaron dos años y medio sin que Argentina pudiera presentarse como local.

El mapa completo antes de la llegada al Ruca Che

Hasta la designación de Neuquén, las localías argentinas estuvieron repartidas de la siguiente manera:

• Ciudad de Buenos Aires: Buenos Aires Lawn Tennis Club, Tenis Club Argentino, River Plate, Parque Roca y Parque Sarmiento.

• Mar del Plata: tres series, disputadas en 1996, 2008 y 2014.

• Pilar: una serie en 1998.

• Mendoza: una serie en 2001.

• Córdoba: dos series en 2001.

• Tecnópolis, en Villa Martelli: dos series en 2015.

• San Juan: dos series en 2018.

• Rosario: una serie en 2024.

• Neuquén: recibirá su primera serie en septiembre de 2026.

Con la llegada al Ruca Che, Neuquén se sumará al reducido grupo de provincias argentinas que fueron sede de la Copa Davis junto a Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe.

Antes del desembarco en el Ruca Che hubo doce eliminatorias disputadas fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde 1996. Seis se realizaron dentro de la provincia de Buenos Aires —Mar del Plata, Pilar y Tecnópolis— y otras seis en Mendoza, Córdoba, San Juan y Santa Fe.

La presentación contra Turquía será, por lo tanto, la decimotercera serie fuera de CABA dentro de ese recorrido y la séptima que se dispute también fuera de la provincia de Buenos Aires.

Por qué Neuquén marcará una diferencia. La importancia del acontecimiento no surge únicamente de sumar un nuevo punto al mapa. Neuquén representa la apertura definitiva hacia una región argentina que nunca había tenido la posibilidad de vivir una serie oficial.El Ruca Che será el escenario más austral utilizado por el equipo nacional. De esta manera, la Copa Davis atravesará por primera vez el límite simbólico que durante décadas había dejado a la Patagonia fuera del circuito de localías.También habrá una particularidad deportiva. La cancha rápida bajo techo será la primera superficie dura utilizada por Argentina como local desde la final perdida frente a España en Mar del Plata en 2008. Desde entonces se habían disputado 17 series en el país, todas sobre polvo de ladrillo.

La elección fue realizada junto con los jugadores porque la eliminatoria se disputará pocos días después del US Open y antes de la gira asiática, dos etapas del calendario desarrolladas sobre superficie rápida.La serie marcará además el debut de Javier Frana como capitán jugando en territorio argentino. Desde que asumió, el equipo debió disputar todas sus presentaciones como visitante.Argentina también llegará con la posibilidad de conseguir su victoria número 100 en la Copa Davis, justo en el año en el que se cumple una década de la histórica conquista de 2016, cuando derrotó a Croacia en Zagreb y levantó por primera vez la Ensaladera de Plata.

Un acontecimiento deportivo, turístico y económico El desembarco de la Copa Davis permitirá mostrar a Neuquén ante audiencias nacionales e internacionales. Hoteles, restaurantes, comercios, servicios de transporte y actividades turísticas recibirán visitantes de diferentes puntos de la Patagonia y del resto del país.La presentación oficial agregó otro atractivo: Gabriela Sabatini participará de un partido de leyendas y Juan Martín del Potro fue invitado especialmente para acompañar el acontecimiento.

La venta de entradas fue anunciada para el jueves 6 de agosto a través de la plataforma Entrada Uno. Los valores comenzarán en los 80.000 pesos y se prevé que alrededor de 3.500 localidades sean puestas a disposición del público. Neuquén no será la primera sede argentina fuera de Buenos Aires. Presentarla de esa manera sería desconocer las páginas escritas por Mendoza, Córdoba, San Juan y Rosario.

El 19 y 20 de septiembre, el Ruca Che no solamente recibirá a Argentina y Turquía. También ocupará para siempre un lugar propio en la historia del tenis nacional.