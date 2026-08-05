Luego de una importante sanción por doping, se dio el retorno de Mykhailo Mudryk tras 615 días sin jugar. El compañero de Enzo Fernández en el Chelsea, que en su momento llegó por 100 millones de euros al equipo londinense, fue inicialmente suspendido por cuatro años, pudo volver a ver minutos hoy en un amistoso luego de que su situación se resolviera la semana pasada.

La noticia de la suspensión de Mudryk se comunicó en diciembre de 2024, cuando el ucraniano dio positivo de meldonium en un control antidoping. A pesar de haber apelado la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), debió permanecer fuera de las canchas hasta que días atrás se levantó la sanción, que había sido por 4 años. En el encuentro que marcó su retorno, el jugador de 25 años disputó 9 minutos del amistoso que Chelsea perdió ante Juventus.

La semana anterior, se confirmó que Mudryk podía volver a jugar después de que quedara resuelta su sanción de cuatro años por dopaje. La defensa del ucraniano llegó a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y su castigo quedó atrás. Según explicó también el Chelsea, y se recogió en un documento de la FA, “los avances en los estándares de informes científicos aplicables para pruebas más fiables implican que, si la muestra de Misha (Mudryk) se hubiera analizado según los requisitos técnicos actuales, no se habría producido ninguna infracción de las normas antidopaje”.