La previa del Mundial 2026 abrió una conversación que va mucho más allá de la pelota. En medio de la expectativa por el torneo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, una supuesta predicción de Baba Vanga volvió a circular con fuerza y empezó a generar inquietud entre quienes siguen sus profecías.

El dato que reactivó el misterio está vinculado a una frase atribuida a la vidente búlgara, cuya figura sigue despertando debates pese a su muerte. Según esa versión, “una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá". La referencia, por su alcance global, fue rápidamente conectada por muchos usuarios con la próxima Copa del Mundo.

La teoría se expandió porque el Mundial 2026 tendrá una dimensión inédita por su organización compartida entre tres países y por la enorme atención internacional que atraerá. Ese escenario alimentó la interpretación de quienes creen que la supuesta señal podría darse durante alguno de los partidos o en torno al desarrollo del campeonato.

Baba Vanga también volvió a ser mencionada por otras predicciones que se le atribuyen y que hablan de cambios climáticos extremos, fenómenos naturales intensos y eventos difíciles de anticipar. En un 2026 atravesado por conversaciones constantes sobre el clima en distintas partes del mundo, esas referencias se mezclaron con temores, especulaciones y lecturas que encontraron nuevo impulso en redes.

De todos modos, no existe evidencia científica que respalde la capacidad profética de Baba Vanga ni que permita vincular sus frases con hechos concretos del presente. Aun así, cada vez que se acerca un acontecimiento masivo, sus presuntos anuncios reaparecen y generan un efecto inmediato entre creyentes, curiosos y usuarios que siguen este tipo de enigmas.

Baba Vanga y sus predicciones para 2026 que perjudicarían el Mundial.

La frase sobre la “nueva luz” también fue asociada por algunos seguidores de estas teorías con la posibilidad de un fenómeno astronómico extraordinario o incluso con versiones vinculadas a contactos extraterrestres. Esa lectura, sin pruebas que la sostengan, fue suficiente para que el tema se instalara en foros, publicaciones y comentarios sobre el Mundial.

Mientras el fútbol concentra su expectativa en las selecciones, las figuras y el calendario de partidos, la profecía volvió a sumar una capa de extrañeza a la cuenta regresiva. La predicción atribuida a Baba Vanga no confirma nada, pero logró algo muy propio de su leyenda: convertir una frase ambigua en una pregunta inquietante para millones.