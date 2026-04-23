El domingo, Buenos Aires vivirá un momento deportivo histórico cuando Franco Colapinto acelere un auto de Fórmula 1 por las calles de la Capital Argentina desde las 12.45.

La exhibición del piloto nacional marcará la vuelta de la máxima categoría al país tras 14 años de ausencia, pero además convertirá a representante de Pilar en el primer corredor del país en rodar por el asfalto callejero de la ciudad.

Semejante evento comenzó a tomar formar a partir de la postergación de la temporada de F1 por Oriente Medio, debido a los conflictos bélicos. Allí se armó un vacío en el calendario que los sponsors y Alpine tomaron como una oportunidad de explotar el fanatismo del automovilismo en la Argentina con Colapinto a la cabeza.

El comienzo de temporada no viene del todo bien para Franco Colapinto y el paso por Buenos Aires será un empujón anímico fundamental.

El punto neurálgico del evento será el Monumento a los Españoles en Avenida del Libertadores, pero las puertas al circuito para el público se abrirán a las 8:30 y tendrá dos granes escenarios montados: plaza Seeber y Sicilia.

La pista estará delimitada por la intersección de Libertador y Sinclair hasta Casares y Ugarteche. El tramo incluirá también una parte de Avenia Sarmiento, entre Alcorta y Libertador.

Horarios de Colapinto en pista

La primera salida de Colapinto será a las 12:45 y será al manejo de un Lotus E20 de 2012 con motor Renault y toda la estética del BWT Alpine Fórmula 1.

Luego, a las 14:30, volverá con un Mercedes Benz, el mismo que inmortalizó el quíntuple campeón del mundo Juan Manuel Fangio. Y repetirá con el Lotus a las 15.15.

El cuarto y último turno será a las 15.55, pero ya a modo de reconocimiento y arriba de un micro descapotable para saludar a toda la gente.

Gran puesta en escena

A las movidas de merchandesing de las grandes empresas y la presencia de la farándula por distintos sectores del circuito se sumarán 7 pantallas gigantes que vivir toda la vuelta del número 43 de la F1.

El Planetario le dio la bienvenida a Franco Colapinto para el Road Show.

Libertadores y Casares, Libertador y Cavia, en el Planetario, Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Serviño y Alcorta y Dorrego serán los puntos neurálgicos para las imágenes oficiales que verán los vecinos.