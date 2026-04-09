Con la novedad de que Franco Colapinto realizará una exhibición en Buenos Aires, miles de fanáticos ya organizan viajar a la capital del país para conocer a su ídolo y ver de cerca la Fórmula 1.

Este es el caso de "Las Tías de Franco", un grupo que surge a partir del fenómeno deportivo y social que ha generado el piloto argentino, quien en muchos despertó la pasión por el deporte.

El grupo, surgido desde Neuquén, ya tiene 10.000 seguidores en instagram y más de 1.200 integrantes en su comunidad de WhatsApp. La comunidad fue fundada por Gisela Gigliotti, oriunda de Plottier. Desde el Alto Valle la comunidad se expandió al resto del país, convocando más seguidores y seguidoras de Colapinto, compartiendo su cariño por él y el deporte.

El tan esperado momento: viajar a conocer a Franco

Ahora llega uno de los momentos más ansiados por los fanáticos, el grupo de las tías viajará a Buenos Aires a ser parte de la exhibición que hará el piloto en el país con su gente.

En diálogo con La Segunda Mañana, transmitido por AM550, Gisela comentó que asistirán fans de todo el país para ir a ver a Colapinto, "estamos muy emocionadas, estamos organizando viajes, dónde nos vamos a hospedar, si vamos a acampar o alquilar balcón, en qué gradas van a estar", indicó con una visible emoción.

En total, serían alrededor de 300 integrantes de las tías de Franco que están planeando viajar al gran evento, un momento que será histórico ya que marca la ruta para que la Fórmula 1 vuelva a correrse en Argentina.

El mensaje que fue el comienzo de un grupo multitudinario

"Las cosas que iban pasando las necesitaba comentar con alguien, dije necesito amigas para hablar de esto, porque en mis amigos no tenía a ninguno", cometna Gisela, "puse un día en Twitter que tenía más de 40, que era fan de Franco y que necesitaba gente con la que hablar. Me empezaron a escribir un montón de personas en la misma situación", relata sobre el surgimiento de la agrupación.

En cuanto a su vínculo con Franco, Gisela destaca que lo primero que le llamó la atención fue su carisma y su "desfachatez", la cual deja ver en las entrevistas. A partir de eso comenzó a conocerlo tanto a él como al automovilismo, algo que la movilizó por completo.

"He recibido mensajes de Tías que no conozco personalmente pero que me invitan a sus casas, me ofrecen cosas, es espectacular la relación que ha surgido en el grupo", manifiesta.

El Road Show de la F1

El próximo 26 de abril Franco estará presente en Buenos Aires para realizar una exhibición con un monoplaza V8, frente a miles de espectadores, con zonas gratuitas y otras pagas y experiencias increíbles.

Colapinto conducirá el monoplaza de Fórmula 1 E20 de 2012, impulsado por un motor Renault V8, con el branding completo del equipo BWT Alpine Formula One Team, en las calles del barrio de Palermo. Será la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circula en la Ciudad de Buenos Aires.

La Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento se transformarán en un circuito callejero de más de 2 km, donde se llevarán a cabo dos show runs oficiales.

La jornada contará con una propuesta muy variada de sectores para vivir el evento:

Un sector abierto y gratuito.

Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

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