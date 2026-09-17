En una serie para el infarto, Palmeiras venció por penales a Liga de Quito y está en las semifinales de la Copa Libertadores. El Verdão, que tuvo a los argentinos José Manuel López, Agustín Giay y Alexander Barboza en sus filas, había ganado en la ida por 1-0, pero el conjunto ecuatoriano hizo valer la localía, se impuso 3-2 y llevó la historia a la definición desde los doce pasos, donde finalmente el elenco paulista ganó 4-3 para acceder entre los cuatro mejores, donde se medirá a Fluminense asegurando ya un finalista brasileño.

Un encuentro con muchísima emoción en el final parecía empezar con todo encaminado para Palmeiras, que se puso en ventaja a los 10 minutos con gol de Marlon Freitas que establecía el 2-0 en el global. Sin embargo a los cinco minutos llegó el empate de Luis Segovia tras un córner que mantuvo en partido a la 'U'.

Ya entrando en la última parte del encuentro empezaron a caer las emociones y la historia tomó nuevamente un giro en favor de los paulistas. Vitor Roque, de penal, volvió a darle la ventaja a Palmeiras. Sin embargo, los minutos finales del duelo trajeron una inesperada remontada de Liga de Quito. En tiempo cumplido, Michael Estrada puso el 2-2 que mantenía viva una pequeña ilusión, pero lo mejor vino tres minutos después: un centro de Alexander Alvarado encontró la palomita de Estrada, que se disfrazó de héroe para llevar la historia a penales.

Palmeiras, en penales

A pesar de aquel cierre épico que encendió a su gente en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el conjunto ecuatoriano no pudo en los penales. Primero, el argentino Lucas Rodríguez se encontró con las manos de Carlos Miguel en el segundo tiro, y aunque el arquero Gonzalo Valle le tapó el cuarto penal a Lucas Evangelista, en el quinto turno Segovia, autor del 1-1, se topó otra vez con el guardameta visitante, lo que generó el llanto instantáneo del defensor, que vio como la serie se le fue de las manos a la 'U'.

De esta manera, Palmeiras alcanzó su sexta semifinal de Libertadores bajo el mando de Abel Ferreira, un número bestial e inédito para un elenco paulista que ahora se medirá ante Fluminense en la llave que asegura a un brasileño (otra vez) en una final de Copa Libertadores. El Verdão irá por un paso más para meterse en otro duelo decisivo y acercarse a su cuarta conquista de América.