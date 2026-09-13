Las Panteras vencen a Venezuela y clasifican al Mundial 2027

En su cuarta presentación en Campeonato Sudamericano Femenino de Voleibol que se lleva a cabo en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, Las Panteras -como se las denomina a la selección argentina de la rama femenina- vencieron a Venezuela 3 a 0, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-21, y llegan invictas a la definición contra Brasil de este domingo a las 12 (hora de la argentina).

Además, con esta victoria sellaron la clasificación al Mundial 2027 y a los Juegos Panamericanos 2027. Bianca Cugno volvió a ser la máxima anotadora con 15 puntos para totalizar 97 en el cuatro presentaciones y ser la top scorer del certamen continental.

El inicio del partido fue con un Venezuela imparable que se escapó 10-2 ante un equipo argentino al que le costó en recepción y para definir en ataque. No obstante, poco a poco y ensayando variantes, Las Panteras fueron descontando hasta finalmente empatarlo en 15. Más tarde, Pelozo siguió brillando en defensa y Cugno y Bulaich respondieron en ataque para darlo vuelta y ganarlo 25-23 tras una buena intervención de la opuesta cordobesa.

En el segundo capítulo, en cambio, Las Panteras se despegaron rápidamente en el marcador por 8-5 y 12-7 con Bulaich y Bertolino bien en ataque. A pesar de que Venezuela se arrimó hasta el 17-18, enseguida Argentina ajustó su juego en ataque y bloqueo y se lo llevó 25-20 tras un error rival.

En el tercer parcial, Argentina se escapó en el marcador 8-4 con una tarea más regular, diferencia que mejoró a 11-6 de la misma manera. Venezuela aprovechó un buen momento en ataque, lo empató en 13 y pasó al frente 16-15 en un periodo algo irregular de Las Panteras. Sin embargo, las dirigidas por Morando ajustaron su juego en bloqueo y contra, también sumaron con el saque de Mayer, y se despegaron 22-17. Finalmente, Cugno selló el 25-21 y victoria.