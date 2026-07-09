La histórica victoria de la Selección Argentina frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando testimonios conmovedores. Después de una remontada inolvidable que terminó con triunfo 3-2, Enzo Fernández fue el gran héroe de la noche al convertir el gol decisivo de cabeza en los últimos minutos. Mientras el estadio de Atlanta explotaba de emoción, su familia vivía un momento imposible de olvidar.

Quien abrió su corazón fue Raúl Fernández, papá del mediocampista del Chelsea, que relató cómo atravesó esos segundos en los que su hijo selló la clasificación del equipo dirigido por Lionel Scaloni a los cuartos de final. En diálogo con Super Deportivo Radio, reconoció que la emoción fue tan grande que todavía le cuesta encontrar palabras para describirla.

"Estábamos junto con mi señora y nuestros hijos, así que nos abrazamos entre los cinco, porque desgraciadamente uno de mis hijos no pudo venir porque la mujer está por tener familia. Nos abrazamos, como siempre y nos pusimos a llorar", expresó Raúl Fernández, al recordar el instante posterior al gol que cambió la historia del partido.

El padre del volante también reveló cómo fue el reencuentro con Enzo Fernández una vez finalizado el encuentro. Sin demasiadas vueltas, explicó que el saludo fue tan sentido como cada uno de los momentos importantes que compartieron a lo largo de su carrera. "Le di el abrazo de siempre", resumió con emoción.

Sobre lo que pasó exactamente cuando la pelota ingresó al arco, admitió que las sensaciones fueron tan intensas que apenas conserva recuerdos claros. "En ese momento, sinceramente, uno grita el gol, se pone a llorar, nos abrazamos. No sé, creo que mi mente quedó en blanco. Únicamente uno siente felicidad", afirmó.

La emoción del papá de Enzo Fernández

Durante la entrevista también reveló que desde el inicio de la jugada tuvo la certeza de que el protagonista sería su hijo. "Uno tiene la visión de juego, vi que entraba como nueve y la pelota ya directamente le venía a la cabeza a Enzo y dije: 'Tiene que ser gol'", recordó. Esa intuición terminó convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas del campeonato.

Finalmente, Raúl Fernández destacó el carácter de la Selección Argentina, que logró revertir un 2-0 cuando restaban pocos minutos para el cierre del encuentro. "Este es un equipo de leones, porque por ahí cualquier otro equipo o selección con un 2-0 abajo y faltando 15 minutos se hubiese desmoronado", sostuvo, resaltando el espíritu competitivo del plantel de Lionel Scaloni tras una clasificación que ya quedó marcada entre las páginas más épicas del Mundial 2026.