El grito más tierno de la clasificación argentina no salió de la cancha, sino de la tribuna. Benjamín y Olivia Fernández, los hijos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes, vivieron con una emoción enorme el gol de su papá ante Egipto y protagonizaron una escena que rápidamente empezó a circular en redes.

El momento fue compartido por Valentina Cervantes en sus historias de Instagram, donde mostró cómo reaccionaron los chicos apenas la Selección Argentina pasó al frente en el marcador. La cámara no apuntó al campo de juego, sino a la alegría familiar que se desató alrededor de ese gol que cambió por completo la tarde.

Olivia apareció con la camiseta alternativa de la Selección y no pudo esconder la emoción. Entre gritos, saltos y abrazos de los hinchas que estaban cerca, la nena aplaudía feliz mientras veía cómo Enzo Fernández se convertía en una de las figuras de un partido que parecía complicadísimo para Argentina.

Benjamín, en cambio, tuvo una reacción mucho más desbordada. Sin camiseta, subido a caballito y agitando la remera con pura euforia, festejó el tanto de su papá como un hincha más. La imagen combinó ternura y locura mundialista, y por eso se transformó en una de las postales más comentadas del triunfo.

El contexto hizo que la escena tuviera todavía más fuerza. La Selección argentina había estado 0-2 abajo ante Egipto hasta los 79 minutos y logró dar vuelta un partido que parecía perdido. En ese cierre cargado de tensión, Enzo Fernández apareció para marcar el 3-2 y desatar un festejo inolvidable.

Mientras el estadio explotaba por la remontada, Valentina Cervantes registró la reacción de sus hijos desde un lugar muy íntimo. El video mostró algo más que un festejo futbolero: dejó ver cómo Benjamín y Olivia vivieron el partido desde la emoción de ver a su papá ser decisivo con la camiseta argentina.

La secuencia emocionó a los seguidores, que destacaron la felicidad de los chicos y la naturalidad con la que celebraron el gol. Para Enzo Fernández, el tanto significó una victoria clave en el Mundial 2026; para su familia, fue una escena imposible de olvidar. En medio de una tarde cargada de nervios, Benjamín y Olivia terminaron regalando el festejo más dulce de la jornada.