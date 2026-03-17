Dos meses después de que Senegal se consagrarar en una increíble final con todos los condimientos ante Marruecos en la Copa Africana de Naciones, hoy se oficializó una decisión sin precedentes dentro del fútbol: la Confederación Africana de Fútbol declaró campeón a los marroquíes. Los Leones de Teranga fueron declarados perdedores de la final por abandono de partido, y el resultado fue modificado con un 3-0 a favor del elenco anfitrión a 58 días del duelo definitivo.

Según el comunicado oficial de la CAF, la decisión se basa en aplicación del artículo 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, y le da ganado el partido a Marruecos por 3-0 debido al abandono momentáneo de Senegal de la final luego de que el equipo dejara el campo alentado por su entrenador Pape Thiaw tras un penal más que polémico a favor del conjunto marroquí en el desenlace del tiempo reglamentario.

En ese último tramo del partido, el árbitro Ndala Ngambo fue llamado por el VAR y dio la pena máxima, una decisión que desató protestas generalizadas del seleccionado senegalés. Recién a los 112 minutos, luego de que los Leones de Teranga decidieran retornar al campo, instados por su capitán Sadio Mané, se ejecutó el penal y Brahim Díaz intentó definir picándola y el arquero Edouard Mendy le detuvo el disparo, lo que envió el duelo, que seguía 0-0, al alargue.

El insólito fallo de la CAF es a raíz del supuesto abandono de Senegal luego de un polémico penal a favor de Marruecos.

La diferencia se dio en el arranque del tiempo suplementario con un golazo de Pape Gueye, el tanto que definió la final en favor de Senegal. El mediocampista del Villarreal sacó un remate potente y preciso que dejó sin chances a Yassine Bounou y valió el segundo título de la Copa Africana para el país. Incluso Marruecos se quedó sin entrenador varios días después de la final por la renuncia de Walid Regragui.

Del rechazo al campeonato "por escritorio"

En cuanto a la "rosca" que propició esta decisión, llama la atención que CAF se expidió rápido en una primera instancia. El 29 de enero, su Comité Disciplinario rechazó expresamente la queja de Marruecos y además hubo sanciones para ambas federaciones por el comportamiento en el partido: Senegal recibió multas que superaron los 600.000 dólares y Thiaw, el DT, fue suspendido por 5 partidos. Los marroquíes, por su parte, pagaron cerca de 315.000 dólares.

Senegal se había consagrado al ganar 1-0 en tiempo extra ante el local Marruecos. (Foto: EFE)

Parecía que todo quedaba allí, por eso Senegal anunció que aceptaba las sanciones y no iba a apelar. No obstante, Marruecos no lo aceptó y su Federación anunció que llevaría el caso al tribunal de apelaciones. Según cita el periodista Nahuel Lanzón, de AlterFútbol, el argumento central estuvo en que el abandono del campo por parte de los senegaleses era una violación del reglamento que debía derivar darles por perdido el duelo. El 13 de marzo, la CAF admitió la apelación y reabrió el expediente.

Cuatro días después llegó el fallo que sorprendió al mundo del fútbol. El tribunal de apelaciones le dio la razón a Marruecos luego de negarse a cambiar el resultado en primera instancia. ¿Qué sucede ahora? Senegal no tiene más vías dentro de la CAF y su única opción es recurrir ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Hasta el momento, la federación senegalesa no se pronunció públicamente y solamente lanzaron un irónico tuit con el video de los festejos del pueblo tras la obtención de la Copa Africana.

Por su parte, al menos hasta el momento, Marruecos, que era favorito y se había quedado notablemente con la espina, tiene un título por una camino que excede al futbolístico, llegando así a la segunda Copa Africana de su historia. Las formas, indiscutibelmente, marcan un antes y un después dentro de las disputas "de escritorio" en el mundo del fútbol.