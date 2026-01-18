En una de las finales más insólitas que se recuerden, Senegal venció a Marruecos por 1-0 en tiempo extra y se consagró campeón de la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, antes de consumar el segundo título de su historia debió atravesar un final de partido de película: a los marroquíes le dieron un polémico penal en el séptimo minuto de descuento y los senegaleses quisieron dejar la cancha luego de la decisión del árbitro Jean Jacques Ngambo. Luego del amague de abandono, los futbolistas volvieron y continuó lo insólito: Brahim Díaz quiso picarla y Edouard Mendy se la atajó, llevando el duelo al alargue.

El tiempo de descuento de esta definición es candidato a una de las secuencias más insólitas en la historia del fútbol. Luego de un gol anulado a Senegal por una falta de Abdoulaye Seck, el encuentro empezó a levantar una temperatura que se elevó aún más en la decisión más polémica del encuentro. En un córner en el último minuto de juego, el VAR llamó al árbitro congoleño Jean Jacques Ngambo, que luego de observar la acción cobró un supuesto agarrón de Malick Diouf sobre Brahim Díaz.

Y AHORA PENAL PARA MARRUECOS VIA VAR EN LA ÚLTIMA JUGADA.pic.twitter.com/dCFfQjSHcT — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) January 18, 2026

Esto derivó en una secuencia insólita en la que los futbolistas senegaleses, totalmente sacados por la decisión y tras las protestas, decidieron abandonar el campo de juego casi en su totalidad, impuslados por su entrenador Pape Thiaw que les indicó a los futbolistas el camino de los vestuarios para expresar su enorme disconformismo con la decisión.

No obstante, los minutos pasaron y los Leones de Teranga dieron marcha atrás con el abandono y volvieron al campo luego de que Sadio Mané, el símbolo de la selección, hablara con gente de la organización e indicara a sus colegas que había que retornar y jugar el partido hasta el final. Hay que decir que, si bien no hay una reglamentación clara, Senegal se exponía a una sanción si terminaba abandonando el partido y su futbolista más importante se aseguró que no fuera así.

El momento donde Mané llama a sus compañeros para que vuelvan a disputar el partido.

Luego del enorme revuelo, que además de las mencionadas protestas y casi abandono de Senegal tuvo un intento de los hinchas de invadir el campo, llegó el momento del penal. Brahim Díaz se hizo cargo, pero tomó una decisión inesperada para los más de 60 mil simpatizantes en el Prince Moulay Abdallat: la quiso picar por encima del arquero Edouard Mendy, que se quedó quieto y tomó mansamente la pelota en sus manos.

El duelo se fue entonces al tiempo extra, con la frustración total para el volante del Real Madrid, que dejó ir una chance invaluable. Ya en el alargue, a los cinco minutos Pape Gueye se convirtió en el héroe de los Leones de Teranga y marcó el único tanto del encuentro, otorgándole así el título a Senegal, segundo de su historia, y privando a los magrebíes de festejar en su país. Recordemos que Marruecos no se consagra en la Copa Africana de Naciones desde 1976.

Una previa con problemas

Este clima caldeado venía desde las horas previas a la final, luego de una denuncia de la Federación Senegalesa de Fútbol asegurando que Marruecos no respetó los protocolos de seguridad para su delegación y aseguraron que les dificultaron las horas previas al encuentro. Desde el país anfitrión la respuesta fue que los senegaleses estaban mintiendo y exagerando.

A su vez, los Leones de Teranga acusaron también inconvenientes con el hospedaje: "En cuanto a la logística hotelera, la FSF informa que ha puesto una protesta oficial. Tras esta diligencia, un establecimiento hotelero de cinco estrellas fue finalmente atribuido a nuestro equipo, garantizando las condiciones para la disputa de la final", fue parte del comunicado. Luego de todas las dificultades en cancha y fuera de ella, Senegal levanta un nuevo título de Copa Africana de Naciones.