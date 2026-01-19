Senegal se quedó con la Copa de Naciones de África, superando en la final a Marruecos por 1-0 como visitante en tiempo suplementario, en un partido que desencadenó polémicas en los minutos finales, dejando episodios que serían sancionados por el tribunal de disciplina de la Confederación Africana de Fútbol y la FIFA.

Los minutos finales del tiempo regular desencadenaron diferentes acciones dentro y fuera del campo de juego; primero con un gol anulado para Senegal por una fina falta, y posteriormente con la sanción de un penal para Marruecos, que terminó conteniendo Mendi a Brahim Díaz.

Previo a la ejecución, el DT senegalés Papa Bouna Thiaw ordenó retirar a su equipo y abandonar el juego, acto que fue vuelta atrás por el mismo Sadio Mané. Mientras corrían los minutos, hinchas visitantes quisieron invadir el campo de juego, por repudio a las decisiones que se tomaron, y terminando con incidentes con las fueras de seguridad.

Ante esto, las entidades tomarán cartas en el asunto, la CAF informó que “Condena enérgicamente cualquier comportamiento inapropiado que ocurra durante los partidos, especialmente aquellos dirigidos al equipo arbitral o a los organizadores”, anticipando además que habrá castigos para los jugadores y oficiales involucrados.

Por su parte la FIFA se expresó mediante su presidente Gianni Infantino, quien se refirió a que “Fuimos testigos de escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos 'simpatizantes', así como de algunos jugadores senegaleses y miembros del personal técnico”.

Desde Marruecos, la Federación hizo una denuncia formal contra los campeones, argumentando que "afectó significativamente el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores" cuando decidieron abandonar el campo de juego en el medio de la ejecución del penal.

Por lo pronto, Senegal afrontaría una multa de 100 mil dólares, y los jugadores que se retiraron del campo de juego, podrían sufrir suspensiones individuales que pueden ir de cuatro a seis partidos, perjudicando su presencia en el próximo mundial.