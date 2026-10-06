Hay despedidas que se viven en primera persona y otras que, por diferentes circunstancias, toca observar desde lejos. La de Lionel Messi tendrá este martes a varios de sus compañeros de la Selección campeona del mundo en el Monumental, pero también tendrá ausencias. Una de ellas será la de Alejandro “Papu” Gómez, quien fue invitado por la AFA pero finalmente no estará en el estadio.

Sin embargo, el campeón del mundo encontró una manera muy particular de acompañar al capitán argentino en una noche que promete ser inolvidable.

A más de 13.000 kilómetros del Monumental, el Papu estará frente a un micrófono y no con una pelota en los pies. El futbolista viajará desde Emiratos Árabes Unidos hasta Kuwait para participar de la transmisión televisiva del partido entre Argentina y Benín, en lo que será un rol diferente al que acostumbró durante toda su carrera.

La cadena Shasha Sports contará con su presencia para analizar la despedida de Messi. Gómez compartirá la transmisión con el reconocido comentarista Fares Awad y la figura internacional Mido, en una jornada en la que el protagonista será, inevitablemente, el capitán argentino.

La escena tendrá algo de particular. Mientras Messi camine hacia el campo de juego del Monumental para afrontar su último partido con la Selección en Argentina, uno de los hombres que compartió con él la conquista más importante de la historia reciente del fútbol argentino estará siguiendo cada movimiento desde Kuwait.

El Papu fue parte de aquel plantel que levantó la Copa del Mundo en Qatar. Fue titular en el debut frente a Arabia Saudita y también comenzó el encuentro de octavos de final ante Australia. Después de aquella consagración, su historia con la Selección tomó otro rumbo y no volvió a compartir una concentración con aquel grupo.

Pero hay algo que el tiempo no puede modificar: su nombre forma parte de la historia del campeón del mundo.

Por eso, aunque no pueda estar físicamente en el Monumental, Gómez tendrá su propia manera de acompañar a Messi en la noche de su despedida.

La invitación de la AFA había llegado para que los campeones del mundo estuvieran presentes en la celebración. El Papu, sin embargo, ya había decidido que no asistiría al estadio debido a su nueva realidad profesional.

Después de 16 años en el fútbol europeo, el futbolista surgido de Arsenal de Sarandí cerró su etapa en el Viejo Continente y se mudó junto a su familia a los Emiratos Árabes Unidos. Allí comenzó una nueva experiencia en Forte Virtus, luego de haber pasado por Metalist de Ucrania, Catania, Atalanta, Sevilla, Monza y Padova.

“Hay capítulos que terminan y otros que comienzan. La vida es un viaje de constantes capítulos, y hoy elegimos escribir el siguiente juntos”, había expresado al anunciar el cambio.

Y justamente ese nuevo capítulo lo encontrará este martes a miles de kilómetros de sus antiguos compañeros, pero cerca de una historia que también le pertenece.

El Papu y los otros campeones ausentes

Gómez no será el único campeón del mundo que no estará en el Monumental.

Juan Foyth había sido convocado para esta Fecha FIFA, pero una lesión le impidió viajar. También quedaron afuera Nahuel Molina y Paulo Dybala, a quienes Roma no autorizó a trasladarse pese a que habían sido invitados a participar de la celebración.

Franco Armani será otro de los grandes ausentes. El arquero, actualmente en Atlético Nacional, permanecerá en Colombia porque su equipo volverá a jugar el jueves 8 de octubre frente a Deportes Tolima.

Mientras tanto, en Buenos Aires, Messi vivirá la noche que durante tanto tiempo pareció lejana.

Argentina enfrentará a Benín desde las 20 en el Monumental y el capitán tendrá por delante su última función con la camiseta albiceleste ante el público argentino.

El Papu no podrá estar en las tribunas ni compartir el vestuario con sus viejos compañeros. Esta vez estará lejos, con un micrófono en la mano y la mirada puesta en una pantalla.

A más de 13.000 kilómetros, seguirá los pasos del 10.

Y aunque la distancia sea enorme, habrá algo que los vuelva a unir: aquella Copa del Mundo que levantaron juntos en Qatar y una historia que, para ambos, ya quedó escrita para siempre.