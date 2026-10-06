Imaginar a la Selección Argentina sin Lionel Messi fue el punto más sensible del relato de Sofi Martínez sobre la despedida del capitán. En Nadie Dice Nada, la periodista expresó la tristeza que le provoca ese cierre y explicó por qué atraviesa a quienes crecieron viendo al rosarino con la camiseta nacional.

El recuerdo de Qatar 2022 apareció como una experiencia personal dentro de esa historia compartida. La comunicadora evocó la entrevista que le hizo al futbolista antes de la final y dimensionó su alcance: “Todo lo que pasa con Messi tiene una repercusión internacional y es difícil compararlo con cualquier cosa. Eso puntual fue trending topic en China por ejemplo, fue una explosión total".

Nico Ochiato llevó la conversación hacia el próximo encuentro entre ambos: "Le vas a hacer la última nota con la camiseta de la Selección". El conductor se refirió así a una nueva entrevista con el capitán, esta vez atravesada por el final de su etapa con la camiseta albiceleste. La charla pasaría de la expectativa por una final a las emociones de una despedida.

El amistoso ante Benín está previsto para este martes en el Monumental. Para Sofi Martínez, la dimensión del encuentro va más allá de la cobertura deportiva: implica empezar a pensar a la Selección sin el futbolista que acompañó buena parte de los recuerdos de los hinchas de su edad.

Al detenerse en esa experiencia generacional, la periodista llevó la reflexión hacia los recuerdos de quienes rondan su edad: "Los que tenemos 30 o por ahí hay que ver hasta dónde te llega la memoria y no te acordas tanto y ahora una etapa para todos”. Su comentario describió el desafío de imaginar otra etapa para un equipo que, en su memoria, siempre estuvo asociado al capitán.

Sofi también puso el foco en la emoción de Lionel Messi durante sus últimas presentaciones: "Él está súper emocionado, lo vimos en los últimos partidos, más allá de lo personal que le pasa y creo que para toda una generación es muy importante no solo para los que nos dedicamos a lo deportivo sino para todos los fanáticos del fútbol que no conocen una selección sin Leo".

La tristeza de Sofi Martínez dejó planteado un cambio que también alcanza a su trabajo frente al micrófono. Entrevistar a Lionel Messi en esta ocasión supondrá acompañar un cierre que la moviliza como periodista y como parte de esa generación. Su relato anticipó lo difícil que será empezar a mirar los partidos sin la presencia habitual del capitán.