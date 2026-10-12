En una semana clave para sus aspiraciones, Boca se prepara para recibir a Vasco da Gama este martes en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. De cara a este duelo, Rodolfo Arruabarrena ya determinó al reemplazante del desgarrado Leandro Paredes, que no estará disponible para ninguno de los dos encuentros ante el elenco brasileño.

La principal novedad es que el lugar del capitán será de Carlos Palacios. Aunque el chileno Williams Alarcón aparecía como una alternativa por sus características, su compatriota se perfila para ir desde el inicio y jugar como enlace, unos metros más adelante de Santiago Ascacíbar y Milton Delgado, por lo que el Vasco modificará el esquema a un 4-2-3-1. El ex Colo-Colo fue titular ante Instituto en el 2-2 del viernes y completó 90 minutos por segunda vez en el semestre. La otra incógnita está en uno de los extremos, donde Sebastián Villa y Ángel Romero pelean por un lugar en el once para acompañar a Leonel Flores y el punta Miguel Merentiel.

Palacios es el elegido para suplantar a Paredes. (Foto: Prensa Boca Juniors)

Los estudios realizados al otro día de su salida por lesión determinaron que Paredes tiene un desgarro en el isquiotibial izquierdo, la zona que le molestó durante prácticamente todo el semestre luego de su retorno del Mundial 2026 con la Selección Argentina. Después de que Arruabarrena lo descartara inmediatamente para el duelo con Vasco Da Gama, el capitán de Boca se enfoca en su recuperación pensando en llegar al Superclásico del próximo 1 de noviembre.

La posible formación de Boca

De esta manera, los once del Xeneize para el inicio de la llave de semifinales de la Copa Sudamericana sería con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Carlos Palacios, Sebastián Villa o Ángel Romero; y Miguel Merentiel.