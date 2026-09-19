La espera terminó y Párense de Manos 4 finalmente tiene todos sus detalles confirmados. Después de varias semanas de anuncios enigmáticos y especulaciones, la organización dio a conocer cuándo y dónde se llevará a cabo la cuarta edición del evento que combina streaming, boxeo y figuras del espectáculo.

La cita será el próximo 18 de diciembre en el estadio de Platense, ubicado en Vicente López. De esta manera, el tradicional evento organizado por Luquitas Rodríguez ya cuenta con una sede definida para una nueva jornada que volverá a reunir a reconocidas personalidades frente a frente sobre el ring.

Durante las últimas semanas, las redes sociales oficiales de Párense de Manos habían alimentado el misterio alrededor de la competencia. En lugar de revelar los datos habituales, la producción había utilizado la frase: "En algún estadio · Algún día de 2026", una estrategia que aumentó la expectativa entre sus seguidores.

¡Se viene la cuarta edición de Parense de Manos

Ahora, además de confirmar la fecha y el escenario, la organización presentó la cartelera completa de Párense de Manos 4. Una de las peleas será protagonizada por Agusneta y Brunenger, quienes se enfrentarán en uno de los cruces que ya genera expectativa entre los seguidores del evento.

Otro de los combates tendrá como protagonistas a Cami Mayan y Luli González. A su vez, El Polaco se medirá con Brian Sarmiento, en un enfrentamiento que reunirá a dos figuras provenientes de ámbitos muy diferentes.

La lista de enfrentamientos también incluye a Bauleti vs. Balanza, Pri Mora vs. Albere y Renzo Pantich vs. Joaco López. Todos ellos formarán parte de una noche que tendrá múltiples combates de exhibición.

El resto de la cartelera estará compuesta por Beni Mármol vs. Mortedor, Milica vs. Arigeli y Shelao vs. Andoni. Así, las nueve peleas confirmadas ya tienen sus protagonistas y esperan por la llegada de la fecha.

Con el misterio finalmente resuelto, Párense de Manos 4 comienza su cuenta regresiva rumbo al 18 de diciembre. El estadio de Platense será el escenario elegido para una nueva edición del espectáculo que se convirtió en uno de los eventos más convocantes del mundo del streaming argentino.