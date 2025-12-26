Párense de Manos III, el festival de boxeo amateur organizado por "Luquitas" Rodríguez, dejó de ser solo una expectativa y se convirtió en uno de los acontecimientos más importantes del año dentro del cruce entre entretenimiento digital y deporte, marcando récord de audiencia para el mundo del streaming nacional y dejando momentos impactantes.

La tercera edición del espectáculo que reunió a famosos, deportistas e influencers se llevó a cabo el sábado pasado, 20 de diciembre en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán en el porteño barrio de Parque Patricios, y contó con una cartelera cargada de combates, shows musicales y una transmisión que marcó un antes y un después para este tipo de formatos en Argentina.

Organizado por Lucas “Luquitas” Rodríguez y sus compañeros de Paren La Mano, la velada tuvo un total de once peleas, además de presentaciones musicales en vivo, alfombra roja y múltiples momentos especiales pensados tanto para el público presente como para quienes lo siguieron desde sus casas, tanto a través de la plataforma Kick como de Telefe.

Lucas “Luquitas” Rodríguez y sus compañeros de Paren La Mano

Con una transmisión exclusiva a través de Kick, la velada superó los picos de 620 mil dispositivos conectados en simultáneo que había tenido la segunda edición y que entonces había sido récord; consolidando a la plataforma y al formato como el nuevo estándar del entretenimiento masivo para las audiencias jóvenes.

Fueron más de 750 mil los espectadores en simultáneo que lo vieron en vivo por la plataforma, marcando un verdadero récord para el streaming.

Lo que comenzó como un proyecto de nicho en el programa Paren la Mano ha mutado en un fenómeno global. El impacto de la jornada del sábado dejó cifras que compiten directamente con el rating de la televisión abierta, posicionando al stream entre los contenidos más vistos del planeta durante su emisión.

La elección de Kick como plataforma de transmisión fue estratégica y los resultados validaron la apuesta. Con una audiencia orgánica desde el primer campanazo, el contador de usuarios mostró un crecimiento sostenido, impulsado por el interés en los combates de figuras como Willy Banks, Gabino Silva y los herederos de Monzón y Bonavena. Liderazgo mundial, ya que el festival logró colocar a la Argentina en la cima del ranking global de la plataforma, demostrando que el ecosistema digital local posee una capacidad de convocatoria sin fronteras.

La repercusión en redes sociales

Si el Palacio Ducó, el estadio del Globito, fue el escenario físico y Kick el digital, las redes sociales funcionaron como la caja de resonancia que multiplicó el alcance: en plataformas como X (anteriormente Twitter), los hashtags oficiales dominaron las tendencias durante más de ocho horas.

Del mismo modo, TikTok e Instagram se inundaron de clips con los mejores momentos, reacciones en tiempo real y los ingresos cinematográficos de los boxeadores, garantizando que el evento siguiera generando conversación mucho después de terminada la pelea final.

Este éxito rotundo de Párense de Manos reafirma que el streaming ha dejado de ser una alternativa para convertirse en el jugador principal de las grandes ligas del espectáculo. Con una producción de alta calidad y números de audiencia propios de un mundial, el evento marca un hito en la forma de producir y consumir contenidos en 2025.