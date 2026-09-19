La ciudad de Neuquén vivirá este sábado 19 y domingo 20 de septiembre un momento histórico con la realización del cruce entre Argentina y Turquía por la Copa Davis de tenis por primera vez en la provincia. El estadio Ruca Che será escenario de dos jornadas que genera gran expectativa entre los fanáticos, con entradas agotadas en apenas 30 minutos, cuando se pusieron a la venta.

Desde la Asociación Argentina de Tenis (AAT) difundieron una serie de recomendaciones para que el público pueda disfrutar del acontecimiento internacional y evitar demoras al momento del ingreso.

Las puertas del estadio se abrirán a las 10.30, mientras que el primer partido está previsto para las 12. La organización solicitó que los asistentes concurran con anticipación y no esperen hasta el horario de inicio para ingresar.

En declaraciones al programa Grito Sagrado, en las puertas del mítico escenario en el barrio San Lorenzo, el presidente de la Federación Neuquina de tenis, Pablo Pilotto confirmó que "el único acceso es por Antártida Argentina y luego la gente se distribuye según las ubicaciones asignadas en Torre 1 y Torre 2. El gobernador Rolando Figueroa y su comitiva van a estar ubicados en la cabecera norte. Se les armó una especie de palco y lo verán sentados desde ahí los partidos".

Elementos que no estarán permitidos en el estadio

Una vez comenzado el primer partido, no estará permitido el movimiento del público por las tribunas, por lo que se pidió que cada persona esté ubicada en su lugar antes de que comience el juego.

Además, desde la organización informaron que habrá controles en los accesos y detallaron los elementos que no podrán ingresar al Ruca Che:

Conservadoras

Elementos corto punzantes

Elementos inflamables

Aerosoles o explosivos

Botellas de vidrio

Armas blancas

Armas de fuego

Pirotecnia

Tijeras

Banderas o pancartas con palo

Carteras o bolsos mayores a 40 por 50 centímetros

Botellas con gaseosa o agua

Bebidas alcohólicas

Alimentos

La llegada de la Copa Davis representa un acontecimiento sin antecedentes para Neuquén. Para esta histórica jornada se pusieron a la venta 3.000 entradas, que se agotaron en solo media hora, reflejando el interés que despertó la competencia en la región.