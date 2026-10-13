El Camping Municipal Nepen Hué, ubicado en el balneario de Plottier será el epicentro de una nueva edición de la carrera Evolucionando, una propuesta deportiva y recreativa que busca generar un espacio de participación para toda la comunidad y promover el deporte como herramienta de inclusión. La actividad será gratuita y se desarrollará el sábado 17 de octubre.

La jornada contará con circuitos de 2, 5 y 10 kilómetros además de una categoría Kids, con el objetivo de ofrecer alternativas para niñas, niños, jóvenes y personas adultas. De esta manera, la propuesta apunta a que la actividad física pueda ser disfrutada por personas con diferentes edades, experiencias y posibilidades.

Las inscripciones son gratuitas y se realizan de manera online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/4zPimHGyGvt8P45w8

El carácter gratuito de la carrera forma parte de una mirada que entiende al deporte y la actividad física como derechos y herramientas de inclusión social, promoviendo el acceso igualitario a espacios de participación, recreación y encuentro. En este sentido, la iniciativa busca facilitar que más personas puedan incorporarse a una experiencia deportiva.

La carrera se desarrolla en el marco del Mes de Concientización y de las Acciones para la Inclusión, establecido por la Ley Provincial N° 3300, fortaleciendo una agenda que pone en valor la participación y la inclusión a través del deporte.

Las acreditaciones se realizarán de 8.30 a 9.30, mientras que la entrada en calor será de 9.45 a 9.55 y la largada está prevista para las 10.

La propuesta invita a la comunidad a sumarse a una jornada que combina actividad física, encuentro, inclusión y concientización, consolidando al deporte como una herramienta de construcción de comunidad.