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Deportes neuquén

Plottier prepara una carrera para disfrutar del deporte sin barreras

La carrera inclusiva Evolucionando se realizará el sábado 17 de octubre en el Camping Municipal Nepen Hué de Plottier. La propuesta será gratuita, tendrá circuitos de 2, 5 y 10 kilómetros y una categoría Kids.

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Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 12 de octubre de 2026 a las 21:55
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Carrera Evolucionando en Plottier: Inclusión y Deporte para Todos

El Camping Municipal Nepen Hué, ubicado en el balneario de Plottier será el epicentro de una nueva edición de la carrera Evolucionando, una propuesta deportiva y recreativa que busca generar un espacio de participación para toda la comunidad y promover el deporte como herramienta de inclusión. La actividad será gratuita y se desarrollará el sábado 17 de octubre.

La jornada contará con circuitos de 2, 5 y 10 kilómetros además de una categoría Kids, con el objetivo de ofrecer alternativas para niñas, niños, jóvenes y personas adultas. De esta manera, la propuesta apunta a que la actividad física pueda ser disfrutada por personas con diferentes edades, experiencias y posibilidades.

Las inscripciones son gratuitas y se realizan de manera online a través del siguiente enlace: https://forms.gle/4zPimHGyGvt8P45w8 

El carácter gratuito de la carrera forma parte de una mirada que entiende al deporte y la actividad física como derechos y herramientas de inclusión social, promoviendo el acceso igualitario a espacios de participación, recreación y encuentro. En este sentido, la iniciativa busca facilitar que más personas puedan incorporarse a una experiencia deportiva.

La carrera se desarrolla en el marco del Mes de Concientización y de las Acciones para la Inclusión, establecido por la Ley Provincial N° 3300, fortaleciendo una agenda que pone en valor la participación y la inclusión a través del deporte. 

Las acreditaciones se realizarán de 8.30 a 9.30, mientras que la entrada en calor será de 9.45 a 9.55 y la largada está prevista para las 10.

La propuesta invita a la comunidad a sumarse a una jornada que combina actividad física, encuentro, inclusión y concientización, consolidando al deporte como una herramienta de construcción de comunidad.

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