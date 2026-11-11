Ayrton Costa volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos de una cancha. Un video inédito mostró cómo se realizó el enorme tatuaje que lleva en el torso y dejó al descubierto un detalle que sorprendió a sus seguidores: el defensor de Boca se sometió al procedimiento bajo sedación para completar el trabajo sin sentir dolor.

El registro fue difundido por Estudio Yeyo Tattoos y permitió conocer parte del proceso de una intervención que el futbolista se había realizado meses atrás. Las imágenes muestran la magnitud del diseño, que ocupa prácticamente todo el pecho y se extiende hacia buena parte del abdomen.

La técnica utilizada es conocida como "no pain" y consiste en realizar tatuajes extensos bajo sedación. De esta manera, el procedimiento puede completarse en una sesión prolongada, sin que la persona experimente el dolor habitual de las agujas, especialmente en zonas sensibles como el pecho y el abdomen.

Pero más allá de la particular forma en que se llevó adelante el trabajo, el diseño también tiene un significado personal. Entre los detalles que se alcanzan a distinguir aparece la frase "Family forever" (familia por siempre), acompañada por dos retratos de rostros que aparentarían representar a familiares del futbolista.

El tatuaje también incluye un fondo de nubes y otros elementos que forman parte de una composición de grandes dimensiones. En la zona inferior del abdomen se destaca el número 1999, en referencia al año de nacimiento de Costa, aunque ese diseño ya lo tenía desde hacía tiempo.

El video volvió a poner bajo la lupa una imagen que el defensor ya llevaba en su cuerpo, pero que ahora sorprendió por la manera en que fue realizada. Una intervención que combina una apuesta estética de gran tamaño con referencias a sus raíces y a su historia personal.