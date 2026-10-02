Independiente vuelve a presentarse ante su gente con el objetivo de prolongar su buen momento. Este viernes, desde las 19.15, recibirá a Instituto por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en un encuentro que tendrá a Hernán Mastrángelo como árbitro y a José Carreras en el VAR.

El equipo dirigido por Jadson Viera llega después de conseguir un triunfo importante por 2-1 ante Unión en Santa Fe. El Rojo suma 17 puntos, producto de cinco victorias, dos empates y tres derrotas, y actualmente ocupa el sexto puesto de la Zona A. Además, En sus últimos cinco partidos, Independiente consiguió dos triunfos, un empate y dos derrotas: venció a Central Córdoba y Unión, empató con San Lorenzo, y cayó ante Gimnasia de Mendoza.

Viera todavía debe resolver algunas cuestiones para definir el equipo. Facundo Zabala y Ezequiel Ávila aparecen como las principales dudas por sus respectivos problemas físicos. En caso de que Zabala no llegue en condiciones, su lugar sería ocupado por Ramiro Martino, mientras que Iván Morales aparece como alternativa para reemplazar al Chimy. Además, finalmente Juan Miguel Arrayago quedó descartado para el encuentro, por lo que habrá modificaciones en la última línea.

Instituto defiende la cima del Grupo A en el Libertadores de América

Del otro lado estará Instituto, que llega a Avellaneda como líder de la Zona A. La Gloria suma 22 puntos en diez partidos, con siete triunfos, un empate y dos derrotas, además de 13 goles a favor y apenas siete en contra. El conjunto dirigido por Diego Flores viene de imponerse 3-1 ante Talleres en el clásico cordobés y ganó dos de sus últimos tres encuentros. Antes había derrotado a Estudiantes de Río Cuarto, mientras que su única derrota reciente fue frente a Unión.

La Gloria tendrá algunas bajas importantes. Fernando Alarcón está suspendido por acumulación de amarillas, mientras que Jhon Córdoba se encuentra fuera por una lesión muscular.

Independiente e Instituto se enfrentaron 39 veces en Primera División durante la era profesional. El historial marca 22 triunfos de Independiente, 10 empates y 7 victorias de Instituto.Sin embargo, el antecedente más reciente favorece a la Gloria: el pasado marzo, por el Torneo Apertura 2026, Instituto se impuso 2-1 en Córdoba. Matías Abaldo marcó para el Rojo, mientras que Alex Luna y Giuliano Cerato anotaron para el conjunto cordobés. En Avellaneda, el último enfrentamiento terminó con victoria de Independiente 2-0, por el Apertura 2025, con goles de Álvaro Angulo y Federico Mancuello.

probables formaciones:

Independiente:Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Juan Manuel Fedorco, Facundo Zabala o Ramiro Martino, Santiago Arias; Maximiliano Meza, Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Iván Morales y Santiago Montiel.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Matías Gallardo, Gustavo Abregú, Diego Sosa; Jonathan Galván, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich; Jeremías Lázaro, Matías Tissera y Alex Luna.

Datos del partido:

Hora: 19.15

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: José Carreras

Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini