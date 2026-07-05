Ver a la Selección Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 exige mucho más que conseguir una entrada. El partido frente a Egipto, previsto para el martes 7 de julio a las 13, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, obliga a calcular vuelos, alojamiento y tickets en medio de una demanda mundialista que encarece todo.

El primer gasto fuerte aparece en el traslado desde Buenos Aires. La alternativa más cómoda es el vuelo directo entre Ezeiza y Atlanta, operado por Delta Air Lines, con una duración cercana a las diez horas. Sin embargo, esa opción también figura entre las más caras por la cercanía del partido y la presión de los hinchas que intentan llegar a último momento.

Para quienes buscan viajar sin escalas, el valor estimado ronda los US$1.600 por persona, ida y vuelta. Es el camino más rápido para llegar a la ciudad donde juega la Selección Argentina, aunque no necesariamente el más conveniente para quienes necesitan ajustar el presupuesto antes de emprender el viaje.

Las opciones con conexiones pueden aliviar parte del costo, aunque implican resignar tiempo y comodidad. Aerolíneas como Aerolíneas Argentinas, LATAM, Copa Airlines, American Airlines, Avianca, Air Canada y Arajet ofrecen combinaciones con escalas en ciudades como Lima, Panamá, Bogotá, Miami, Dallas o Toronto. En esos casos, los pasajes se ubican entre US$1.000 y US$1.500, siempre ida y vuelta.

El alojamiento también pesa fuerte en la cuenta final. Atlanta registra una alta ocupación por el movimiento del Mundial 2026, especialmente en zonas cercanas al centro urbano y al estadio. Para pasar la noche, los precios disponibles parten desde unos US$100 por noche, aunque pueden trepar hasta US$500 o más según la ubicación, la categoría del hotel y los servicios incluidos.

A ese combo se suma el valor más sensible para los hinchas: la entrada al Mercedes-Benz Stadium. En sitios de reventa no oficiales, los tickets para ver a la Selección Argentina frente a Egipto aparecen con precios que van desde US$1.795 hasta US$4.200, dependiendo de la ubicación dentro del estadio.

Con esos números, el presupuesto mínimo para viajar desde Buenos Aires, dormir una noche en Atlanta y entrar al partido parte de una base cercana a los US$3.000 por persona, sin contar traslados internos, comidas ni otros gastos. La cifra revela el impacto económico de acompañar a la Selección Argentina en una instancia decisiva, donde la ilusión mundialista se cruza con costos cada vez más altos.