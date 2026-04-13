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Domingo 12 de Abril, Neuquén, Argentina
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Te están buscando, goleador

Gio Simeone superó una marca de Maradona en Italia y no para de seducir a River

El delantero argentino volvió a marcar en Torino y se puso por encima de Diego y Cristiano Ronaldo en la tabla de artilleros extranjeros en el Calcio. El Millonario ya lo apuntó para reforzar su ataque en el segundo semestre.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Domingo, 12 de abril de 2026 a las 21:13
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Giovanni Simeone llegó a los 9 goles con la camiseta de Torineo en la temporada del Calcio italiano.

Continuando su buen momento, Giovanni Simeone marcó en la victoria 2 a 1 del Torino ante Hellas Verona por la fecha 32 de la Serie A, y logró un impactante récord personal superando en la tabla de goleadores extranjeros a Diego Maradona y Cristiano Ronaldo. El hijo del Cholo, por el que River tiene un gran interés en repatriar de cara al segundo semestre de la temporada, alcanzó los 82 tantos en su carrera en Italia y de este modo se puso por encima de Diego y a CR7.

Fue el noveno tanto del argentino con la camiseta del equipo del Norte en la temporada, el cuarto en las últimas seis fechas de una campaña que tiene a la formación que dirige Roberto D’ Aversa a 12 puntos de la permanencia.

Con su grito del fin de semana, el mayor de los hermanos Simeone llegó a los 82 goles en la competencia italiana, dejando atrás en la nómina al “10” y “CR7” que llegaron a 81 con las camisetas del Napoli y Juventus, respectivamente. El delantero de 30 años de edad es uno de los pedidos especiales de Eduardo Coudet como refuerzo del Millonario para la segunda mitad de la temporada en la Argentina y la Copa Sudamericana, ya que en junio cumplirá contrato con el Torino.

El equipo turinés está 12°, tan lejos de la zona roja del descenso como del ingreso a las copas europeas. Por eso es que ha trascendido un acuerdo de palabra entre Simeone y River para continuar su carrera en Núñez, lo que sería su regreso a la institución que lo formó deportivamente en inferiores.

 

 

 

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