El Mundial genera que millones de personas pongan la atención a los partidos de fútbol que se llevan a cabo durante la competencia los cuales pueden verse en reuniones con amigos donde las cábalas y las emociones que despierta el fútbol modifican rutinas, conversaciones y hábitos cotidianos, pero un nuevo relevamiento realizado en Latinoamérica, reveló que el torneo también parece tener un efecto en la vida amorosa de muchas personas.

Según un informe, una plataforma de citas reveló que el 68 por ciento de las mujeres y el 70 por ciento de los hombres consideran que durante eventos futbolísticos de gran magnitud resulta más fácil ocultar una infidelidad. En el relevamiento de la aplicación Second Love, durante el Mundial de Qatar 2022 la actividad femenina en aplicaciones de citas también mostró un crecimiento significativo durante los partidos de las selecciones latinoamericanas, una tendencia que parece repetirse este año.

Esos datos surgieron de un estudio realizado entre más de dos millones de usuarios latinoamericanos y refleja cómo los grandes eventos deportivos pueden influir en la dinámica de pareja y en la búsqueda de nuevas experiencias sexoafectivas.

El Mundial y su impacto en las relaciones amorosas en Latinoamérica

Una plataforma de citas reveló que el 68% de las mujeres y el 70% de los hombres consideran que durante eventos futbolísticos de gran magnitud resulta más fácil ocultar una infidelidad.

A partir del análisis de comportamiento de sus usuarios, la compañía elaboró un ranking de los países latinoamericanos donde más aumentan las interacciones vinculadas a relaciones paralelas durante grandes competencias futbolísticas: Brasil, Argentina, Colombia, México y Uruguay.

Además, el sondeo detectó un aumento del 25% en el registro de mujeres respecto de períodos habituales en los que no se está jugando una Copa del Mundo. Del mismo, se desprendió que el 65% de las mujeres consultadas contó que aprovecharía el Mundial para concretar una aventura amorosa o reencontrarse con alguien especial, especialmente durante los partidos más importantes que jueguen sus selecciones.

Por el lado de los hombres, apenas el 15% afirmó que dejaría de ver un partido del Mundial para priorizar un encuentro romántico y, desde la plataforma, señalan que durante el torneo la actividad masculina suele disminuir alrededor de un 20%, ya que gran parte de la atención está puesta en el certamen.

Para muchas personas, estos períodos pueden generar la sensación de pasar a un segundo plano y, algunas veces, eso se traduce en una mayor necesidad de atención, compañía o conexión emocional.

Los grandes eventos deportivos como lo es el actual Mundial de fútbol, suelen afectar ciertas relaciones debido a que estos torneos están asociados a varios factores que se potencian durante competencias como la Copa del Mundo: largas horas frente a la televisión, cambios en la rutina habitual, reuniones sociales frecuentes y una menor disponibilidad emocional dentro de la pareja.

Según indicó la plataforma de citas, para muchas personas, estos períodos pueden generar la sensación de pasar a un segundo plano y, algunas veces, eso se traduce en una mayor necesidad de atención, compañía o conexión emocional, algo que explica el incremento de actividad registrado en distintas aplicaciones.