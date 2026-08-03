Luego de una escueta participación en el ATP 250 de Washington, la gira de cemento empieza para los tenistas argentinos con el Masters 1000 de Montreal, uno de los torneos más importantes en la previa al US Open. En una complicada jornada de lunes, las intensas lluvias han retrasado el cronograma y hasta ahora solamente Mariano Navone pudo debutar. El bonaerense está 6-3 y 0-1 ante Matteo Berrettini, pero las precipitaciones todavía no dejan que el duelo se complete.

El actual 44 del mundo ya había tenido una postergación por la lluvia ayer. Luego de que las lluvias incesantes obligaran a modificar el comienzo del encuentro, finalmente Nave salió a la cancha pero a los 10 minutos el partido se volvió a suspender, generando una cómica reacción del argentino. En la reanudación, algo más de una hora después, Navone logró imponer su juego a pesar de sufrir un quiebre. El oriundo de 9 de Julio resistió las dificultades con su saque (dio 9 chances de quiebre) y supo aprovechar las suyas devolviendo para lograr dos breaks y quedarse con el set por 6-3.

Con el primer set adentro y la motivación por continuar el partido, Navone volvió a recibir un nuevo freno climático. Apenas se había disputado un juego del segundo parcial y el argentino estaba al servicio en el segundo cuando nuevamente la lluvia se hizo protagonista. De esta manera, la Nave espera para poder cerrar su partido ante el italiano.

Si el clima acompaña, Camilo Ugo Carabelli tendrá un exigente debut frente al británico Cameron Norrie. Por su parte, los debuts de Juan Manuel Cerúndolo ante el serbio Hamad Medjedovic y Sebastián Báez, que se medirá con el italiano Mattia Bellucci pasaron oficialmente para el martes, donde ya estaban previstos con los estrenos de Thiago Tirante y Román Burruchaga.

Por último, otros que esperan por su debut son Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry, quienes arrancarán directamente en la segunda ronda por su condición de preclasificados. El Bocón espera al ganador del cruce entre Alex Michelsen y Jan-Lennard Struff, en tanto que el Retu enfrentará al vencedor del duelo entre Aleksandar Kovacevic y Nuno Borges.

Sinner, Alcaraz y Djokovic pegaron el faltazo

El italiano, número 1 del mundo, encabeza una importante lista de ausencias grandes que tendrá el Masters 1000 de Montreal. Su elección fue saltearse este torneo para priorizar su físico y llegar más fresco al US Open, misma decisión que tomó Novak Djokovic. Por su parte, Carlos Alcaraz aún se encuentra en proceso de recuperación de la lesión en su muñeca derecha que está complicando su 2026. Además de estos pesos pesados, el checo Tomas Machac, Holger Rune (que postergó una vez más su regreso al circuito tras una larga ausencia por la rotura del tendón de Aquiles), Sebastián Korda, Alejandro Davidovich Fokina y Alexander Bublik se sumaron a los ausentes.