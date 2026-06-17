Argentina venció por 3-0 a Argelia en su debut en el Mundial 2026. Lionel Messi fue la gran figura con un triplete, pero una imagen quedó grabada: el capitán se emocionó hasta las lágrimas tras abrir el marcador a los 17 minutos del primer tiempo.

El gesto llamó la atención por lo inusual. Messi no suele mostrar ese nivel de vulnerabilidad en el campo. Rápidamente, las especulaciones comenzaron a circular. ¿Qué había pasado?

En conferencia de prensa, el propio jugador se encargó de dar la explicación. “Pasé unos días difíciles”, dijo en primer lugar . Luego profundizó: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

"Pasé días difíciles": la confesión de Messi que emocionó al mundo después del debut de Argentina

¿Qué ocurrió en la previa del debut?

Aunque Messi no quiso dar detalles específicos, la prensa argentina comenzó a investigar el trasfondo. Medios revelaron que el problema estaría vinculado a la salud de su padre, Jorge Messi.

Según el periodista Eduardo Feinmann, el padre del futbolista atraviesa un “problema bastante grave de salud” y su estado se habría complicado en los días previos al debut mundialista . Ante esta situación, Lionel Messi habría estado participando en la búsqueda de diferentes opiniones médicas para su padre.

Otra de las teorías que cobró fuerza apunta a la lesión que sufrió semanas atrás . La incertidumbre por su recuperación y la posibilidad de perderse el debut podrían haber generado un estrés considerable . El alivio de estar en la cancha, de poder jugar y ayudar a su equipo, se transformó en lágrimas.

La vigencia de un campeón

Más allá de la emoción, Messi demostró estar en plenitud física para la cita mundialista. Con sus tres goles, alcanzó la marca de 16 tantos en Mundiales, igualando a Miroslav Klose como el máximo artillero histórico de la competición.

“Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa”, afirmó el capitán, mostrando una vez más su carácter y agradecimiento.

Consultado sobre su vigencia, Messi se comparó con un grande del deporte mundial: “Estaba mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Somos muy parecidos: siempre quiero dar el máximo. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, acá estaré”.

El partido y lo que viene

El triunfo por 3 a 0 coloca a la Selección Argentina como líder del Grupo J. El próximo desafío será ante Austria, el lunes 22 de junio en Dallas.