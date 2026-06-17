En el Estadio Azteca (Ciudad de México), se presentará Colombia ante Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México. El seleccionado de Lorenzo va con la mentalidad de ser protagonista en este 2026.

Luego de la ausencia en Qatar 2022, los “Cafeteros” vuelven al plano mundialista con el único objetivo de ser protagonistas. Néstor Lorenzo le cambió la cara a un seleccionado que llega como subcampeón de América y un plantel rico en nombres.

Encabezado por el gran momento de Luis Díaz (Bayern Múnich) y la experiencia de James Rodríguez en la gestación, se suman piezas claves como el mediocampista Richard Ríos (Benfica), el lateral Daniel Muñoz (Crystal Palace) y Dávinson Sánchez (Galatasaray). Jhon Córdoba (Krasnodar) en el ataque.

Fabio Cannavaro, campeón del mundo con Italia, hoy DT de Uzbekistán

En frente estará el seleccionado asiático que disputará su primera Copa del Mundo. Clasificó como segundo de su grupo en las eliminatorias continentales y muestra crecimiento desde su afiliación a la FIFA en 1992. El seleccionado que dirige el italiano Fabio Cannavaro, buscará ser competitivo en un grupo exigente.

Dentro del plantel se destacan sus dos figuras: Abdukodir Khusanov, El defensor central de 22 años, quien destaca por su gran presente en el Manchester City, y el delantero histórico Eldor Shomurodov, con pasado en Italia, Rusia y Turquía, a ellos dos se suman los mediocampista Abbosbek Fayzullaev y Jaloliddin Masharipov.

James, figura y capitán de una selección que busca ser sorpresa

Colombia es el tercero en las Eliminatorias Conmebol, y ganó sus dos amistosos previo ante Costa Rica y Jordania. Por su parte, Uzbekistán llega con dos caídas, frente a Canadá y Países Bajos.

Probables formaciones:

Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odiljon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Abbosek Fayzullaev, Oston Urunov; Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Luis Javier Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Datos del partido:

Hora: 23.00

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

VAR: Juan Carlos Mora (COS)

Estadio: Ciudad de México (Azteca)