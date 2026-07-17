La ilusión de ver a la Selección argentina levantar una nueva Copa del Mundo no conoce fronteras. Tampoco límites. A medida que se acerca la gran final frente a España, miles de hinchas se lanzaron a una carrera contrarreloj para conseguir un lugar en las tribunas del MetLife Stadium y acompañar al equipo de Lionel Scaloni en una cita que puede quedar grabada para siempre en la historia del fútbol argentino.

El fenómeno fue tan grande que Aerolíneas Argentinas tuvo que mover sus piezas una vez más. Después de que los dos primeros vuelos especiales programados para Nueva York agotaran todos sus lugares en menos de 12 horas, la compañía anunció una tercera operación de refuerzo para trasladar a los fanáticos que sueñan con estar presentes en el partido más importante del Mundial 2026.

El nuevo vuelo despegará desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22.00 y tendrá como destino el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Los pasajes ya están disponibles y parten desde los 2.200 dólares más impuestos.

La medida refleja una realidad imposible de ignorar: la marea albiceleste está en marcha. Cada asiento liberado encuentra dueño en cuestión de horas y la expectativa por la final sigue empujando una demanda que no deja de crecer.

Con esta incorporación, Aerolíneas Argentinas completó un operativo especial de tres vuelos de largo alcance hacia Nueva York, todos operados con aeronaves Airbus A330. El primero partirá el viernes por la noche y el segundo el sábado por la mañana, aunque ambos ya colgaron el cartel de completo. El tercer servicio aparece ahora como la última gran oportunidad para quienes todavía buscan cruzar el continente detrás de un sueño.

Pero la fiebre mundialista no se limita únicamente a Nueva York. Desde la compañía confirmaron que los vuelos regulares hacia Miami también registran ocupación plena durante las jornadas previas a la final. Las dos frecuencias diarias operadas hacia la ciudad estadounidense se encuentran completamente vendidas, una muestra más de la movilización masiva de argentinos hacia territorio norteamericano.

Durante toda la Copa del Mundo, Aerolíneas fue adaptando su operación para acompañar el recorrido de la Selección. Sin embargo, nada se compara con lo que ocurre en estas horas previas a la final. La posibilidad de ver a Lionel Messi disputar otro partido histórico y a la Albiceleste pelear por una nueva estrella movilizó a miles de fanáticos dispuestos a recorrer más de 8.000 kilómetros para ser testigos de un momento único.

La final todavía no comenzó, pero la pasión argentina ya ganó su primer partido. Y lo hizo a bordo de aviones repletos de camisetas celestes y blancas, banderas, bombos, sueños y una ilusión que atraviesa océanos: volver a ver a la Selección en la cima del mundo.