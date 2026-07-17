Un plan distinto para las vacaciones: feria de adopción responsable este fin de semana

Por la final del Mundial que disputarán este domingo Argentina y España, la Municipalidad de Neuquén reorganizó los horarios de las actividades de vacaciones de invierno para las infancias y aprovechó la ocasión para sumar una feria de adopción responsable de animales en ambas jornadas.

El sábado, coincidiendo con el partido por el tercer y cuarto puesto; y el domingo, las propuestas para las familias se desarrollarán de 11.00 a 14.30, “un horario especialmente pensado para no superponerse con los encuentros”, señaló Luciana De Giovanetti, secretaria de DD.HH, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional.

La funcionaria contó que a las actividades habituales se sumará una feria de adopción responsable de perros y gatos, junto con una campaña de vacunación antirrábica y desparasitación gratuita.

El sábado tendrá lugar en el paseo Héroes de Malvinas, junto a la calesita, mientras que el domingo se trasladará al sector El Zorro, en Parque Norte.

“No solamente van a poder adoptar un perro o un gato, sino que también va a haber una jornada de vacunación antirrábica y desparasitación para quienes vayan con sus animales”, señaló la funcionaria, y agregó que la propuesta busca que las familias puedan combinar el paseo con los chicos con el cuidado de sus mascotas.

De Giovanetti invitó a la ciudadanía a participar y recordó que todo proceso de adopción se realiza de manera responsable: se completa una declaración jurada donde consta el domicilio y las condiciones de la vivienda donde vivirá el animal, y luego se realiza un seguimiento sobre su cuidado.

“Todas las políticas públicas de bienestar animal son para preservar la integridad física de los animales, pero también la salubridad pública”, afirmó, y remarcó la importancia de adoptar con responsabilidad y compromiso a largo plazo.

“La feria de adopción es siempre exitosa porque hay concientización sobre adoptar y no comprar animales”

La funcionaria municipal habló en el programa La Segunda Mañana que se emite por AM550 y comentó: “Dentro del programa de vacaciones en la ciudad tenemos todos los días actividades para las infancias en distintos sectores de la localidad. Este fin de semana debemos adecuar los horarios por la final del Mundial así que modificamos horarios y serán de 11.00 a 14.30”.

“El sábado agregamos una feria de adopción responsable donde habrá perros y gatos y también una jornada de vacunación antirrábica y desparasitaria, y el domingo la jornada la mudamos a la Plaza del Zorro de Parque Norte de 11.00 a 14.30”, dijo la funcionaria.

“La feria responsable es muy exitosa porque hay concientización acerca de adoptar y no comprar animales”, expresó De Giovanetti.





