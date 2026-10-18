En un clásico de Avellaneda caliente, la primera polémica a los cinco minutos: Juan Barinaga protagonizó una dura infracción sobre Maximiliano Meza y todo Independiente pidió la roja. El defensor de Racing llegó tarde a disputar la pelota contra su rival y levantó su pierna peligrosamente en una acción que desató los reclamos del Rojo.

El árbitro Facundo Tello sancionó la falta con tarjeta amarilla para Barinaga, pero los futbolistas de Independiente consideraron que la entrada merecía la expulsión. La jugada generó debate por la imprudencia y la intensidad del impacto del ex Boca, con varios jugadores del Rojo reclamando por una revisión del VAR para una posible roja.

La acción ocurrió en el inicio de un clásico cargado de tensión, con los dos equipos necesitados de una victoria por sus respectivas situaciones en el Torneo Clausura. La Academia busca recuperarse de la derrota ante Belgrano, mientras que el Rojo intenta sumar para afirmarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

Zaracho, también al límite de la expulsión

Otro que estuvo muy cerca de ser expulsado en Racing es el volante, autor del primer tanto del encuentro. En la primera parte, Zaracho fue amonestado por llegar tarde a una disputa con el arquero Rodrigo Rey, por lo que después de una infracción suya contra Matías Abaldo, todos los jugadores de Independiente pidieron una nueva amarilla para el mediocampista, algo que Tello decidió no hacer.