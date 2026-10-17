La previa del clásico de Avellaneda sumó un capítulo inesperado en Racing. Sebastián "Chirola" Romero tomó una decisión que generó sorpresa puertas adentro y entre los hinchas de la Academia: Matko Miljevic no fue incluido en la lista de concentrados para enfrentar a Independiente este domingo, desde las 14.45, en el Cilindro.

La ausencia del mediocampista de 25 años llamó la atención porque, desde su llegada al club, se había mantenido entre las opciones habituales de las convocatorias, salvo por lesiones o suspensiones. Esta vez, sin embargo, no hay una lesión que explique su ausencia y la determinación del entrenador interino responde exclusivamente a una cuestión futbolística.

El volante creativo había perdido protagonismo en los últimos encuentros y venía ocupando un lugar entre los suplentes. Sin embargo, quedar directamente afuera de la nómina para uno de los partidos más importantes del calendario representa una novedad significativa en la Academia, justo cuando el equipo necesita dar una respuesta después de la última derrota.

La decisión también abre un interrogante sobre el futuro inmediato de Miljevic. El futbolista llegó en enero procedente de Huracán, en una operación de tres millones de dólares por el 80% de su pase, y tiene contrato con Racing hasta fines de 2029. Ahora, habrá que ver qué lugar ocupa cuando termine el interinato de Chirola Romero y asuma el próximo entrenador.

Racing prepara cambios para el clásico ante Independiente

Mientras la ausencia de Miljevic concentra buena parte de la atención, Romero también trabaja en la formación que presentará frente al Rojo. Después de la derrota por 2-0 ante Belgrano en el Cilindro, el técnico realizó distintas pruebas durante el entrenamiento del viernes, aunque la idea sería introducir una sola modificación en el equipo titular.

En principio, Matías Zaracho ingresaría en lugar de Ulises Ortegoza. El resto de la formación sería el mismo que comenzó el encuentro frente al Pirata, a la espera de la confirmación definitiva antes del clásico.

De esta manera, la probable formación de Racing sería con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Lautaro Díaz.

Un clásico con tensión y fuertes decisiones

La exclusión de Miljevic agrega un foco de atención a una previa que ya tiene suficiente peso por la rivalidad entre Racing e Independiente. La Academia buscará recuperarse del traspié ante Belgrano y llegar al clásico con una respuesta futbolística, mientras que la decisión de Romero deja planteada una incógnita sobre el lugar que tendrá el mediocampista en lo que resta de la temporada.

Este domingo, en el Cilindro de Avellaneda y desde las 14.45, Racing e Independiente volverán a cruzarse en un partido que trasciende los tres puntos. Y en la Academia, antes de que ruede la pelota, una decisión del entrenador ya se convirtió en uno de los temas centrales de la previa.