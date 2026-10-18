En un duelo donde ambos llegan de capa caída, Racing e Independiente protagonizarán este domingo una nueva edición del clásico de Avellaneda, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El encuentro en el Cilindro de Avellaneda enfrenta a dos equipos necesitados, con la Academia en crisis y afuera de playoffs y un Rojo irregular que va por un triunfo que lo acerque a los octavos de final. El encuentro es transmisión de las radios de Prima Multimedios.

La Academia, dirigida por Sebastián Romero, llega en crisis tras perder 2-0 ante Belgrano en el Cilindro, resultado que lo dejó antepenúltimo con apenas 11 puntos, y necesitado de una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, posición de la que se encuentra a siete unidades. Para el encuentro, la gran novedad será la ausencia de Matko Miljevic, no convocado por el DT tras ser titular en el último encuentro. Además, Matías Kranevitter tomará el lugar de Leonel Pérez en el medio.

Tras la caída ante Belgrano, Racing llega obligado a ganar al clásico. (Foto: Marcelo Carroll - Clarín)

Independiente, por su parte, viene de empatar sin goles ante Talleres en Córdoba en un polémico final con un tanto anulado y buscará sumar de a tres para consolidarse entre los ocho mejores de la Zona A, donde está séptimo con 18 unidades pero no puede descuidarse. El entrenador Jadson Viera tendrá la vuelta de Maximiliano Meza, que cumplió su fecha de suspensión, y el que dejaría el once sería Matías Abaldo.

En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 4 de abril por el Torneo Apertura, el Rojo se impuso por 1-0 con un gol de Gabriel Ávalos. Ahora, los dos llegan al clásico con la necesidad de cambiar la imagen y conseguir un resultado que puede ser determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.

Posibles formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Gastón Lodico, Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza o Matías Zaracho, Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago, Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ezequiel Ávila y Maximiliano Meza. DT: Jadson Viera.

TV: TNT Sports.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Facundo Tello.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.