en Mar del Plata, se debía correr el fin de semana el Torneo Federativo de Patín Carrera, competencia que reunía a todas las provincias con sus respectivas selecciones. luego de varios intentos de iniciar, la lluvia hizo que el evento sea imposible de realizarse, quedando suspendido.

Estaban las delegaciones, con sus principales corredores, jueces, y familiares; pero las tormentas del fin de semana, que sacudieron toda la costa y que dejaron en algunos lugares imágenes catastróficas, determinaron que la competencia anual quede suspendida.

Durante los tres días, apenas se pudo correr una prueba de promocionales y serie clasificatoria de quinta damas el día sábado, hasta que la lluvia se hizo presente nuevamente. El viernes fue imposible llevar adelante el cronograma por el estado de pista, y el domingo, cuando se hizo el intento de competir, , nuevamente el agua canceló todo tipo de intento.

la lluvia impidió que se corrierar la competencia de Federaciones

Desde el comité no se emitió un comunicado oficial, pero analizando el calendario restante para el 2026, es casi un hecho que la competencia no tendrá reprogramación, quedando la edición vacante, y pasando para el 2027, quedando el esfuerzo de entrenamientos, y económicos de los padres, en la nada.

El calendario tendrá su continuidad con la segunda fecha de la Liga Nacional, a correrse del 17 al 19 de julio en San juan. Posteriormente en septiembre será la tercera en Mar del Plata (del 4 al 6 de septiembre, cerrando el 2026 en Santa Fe en el mes de noviembre.

La imposibilidad de reprogramación también está sujeta al calendario internacional, ya que en agosto se correrá en Panamericano, luego los ODESUR en Rosario del 12 al 26 de septiembre, y el mundial en octubre en Paraguay (Word Skate).

Decían presente en la competencia 12 seleccionados con corredores que iban desde mayores y promocionales, además de Intermedia y master. Neuquén decía presente con 43 patinadores y con el objetivo de lograr un nuevo título, luego de la seguidilla del 2017 hasta el 2024.