La muerte de Patrick Stewart volvió a poner en circulación una de las anécdotas más curiosas que protagonizó junto a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. El reconocido actor británico, famoso por sus papeles en X-Men y Star Trek, había contado cómo consiguió acercarse al futbolista argentino para cumplirle un sueño a su esposa, Sunny Ozell.

El episodio ocurrió en 2017, durante la entrega de los premios The Best de la FIFA, en Londres. Stewart asistió a la ceremonia y sabía que tendría la posibilidad de cruzarse con el capitán de la Selección Argentina. Lo que quizás no imaginaba era que terminaría protagonizando una verdadera misión para conseguir una fotografía de su pareja con el ídolo rosarino.

Todo comenzó porque Sunny Ozell se había convertido en una admiradora de Messi después de verlo jugar en el Barcelona. Antes de la ceremonia, el actor le prometió que intentaría presentarlos si encontraba al futbolista. Incluso recordó una divertida conversación en la que ella le preguntó qué pasaría si Messi se convertía en su permitido. La respuesta de Stewart fue contundente: “Por mí está bien”.

Con esa misión entre ceja y ceja, el intérprete comenzó a buscar la manera de acercarse al argentino. Sin embargo, no era una tarea sencilla: alrededor de las grandes figuras del fútbol había un importante operativo de seguridad. Entre los presentes también estaban Cristiano Ronaldo y Diego Maradona, por lo que llegar hasta ellos parecía prácticamente imposible.

Lejos de rendirse, Patrick Stewart insistió con su objetivo. En su relato contó que terminó chocándose contra una puerta de seguridad y tuvo que explicar quién era para conseguir que lo dejaran avanzar. “Soy Patrick Stewart”, recordó que dijo en medio de la situación, aunque reconoció que le daba cierta vergüenza tener que presentarse de esa manera.

Finalmente, consiguió quedar detrás de Lionel Messi y esperó el momento indicado para llamar su atención. Cuando el futbolista se dio vuelta, el actor pudo encontrarse cara a cara con él. “Y verán, su cara… esto es muy emocionante para mí… Simplemente resplandeció ante mí”, contó al recordar aquella experiencia.

Una gran anécdota entre Messi y Patrick Stewart

Pero la historia todavía tenía un detalle inesperado. Después de conseguir una fotografía de Sunny Ozell junto a Messi, Antonela Roccuzzo también quiso participar del recuerdo y le pidió una imagen al protagonista de X-Men. “¡Y yo quiero una foto con usted!”, fue la frase que, según relató Stewart, le dijo la rosarina.

El encuentro terminó con una postal de las dos parejas y una frase que el actor compartió en sus redes sociales y que volvió a viralizarse tras conocerse su muerte: “¡Conocí a un Dios esta noche!”. Una declaración que reflejó la admiración que sentía por Lionel Messi y que convirtió aquella ceremonia en un recuerdo imborrable para Patrick Stewart, Antonela Roccuzzo y Sunny Ozell.