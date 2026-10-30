Franco Colapinto volvió a ser noticia en la previa del Gran Premio de México de Fórmula 1, aunque esta vez no fue por una cuestión deportiva. Durante una charla con ESPN, el piloto de Alpine habló sobre los vínculos que mantiene con sus colegas y sorprendió al revelar quién es el único corredor de la parrilla al que considera realmente su amigo.

En una categoría donde la competencia, la presión y la búsqueda de resultados marcan el ritmo de cada fin de semana, construir relaciones personales no siempre resulta sencillo. Sin embargo, el joven nacido en Pilar aseguró que tiene buena relación con la mayoría de los pilotos, aunque existe uno con quien desarrolló una cercanía diferente.

El elegido es Sergio "Checo" Pérez, el experimentado corredor mexicano que actualmente forma parte de la Fórmula 1. Sin vueltas, Colapinto explicó cómo es su vínculo: “Me llevo bien con la mayoría, creo que con el único que soy amigo es con ‘Checo’ (Pérez). Pero obviamente, después hablás, saludás, con respeto tenés una buena relación”.

La amistad que no imaginabas de Franco Colapinto

La relación entre ambos no pasó inadvertida durante sus encuentros en el paddock. En distintas oportunidades, los dos pilotos intercambiaron elogios y demostraron tener una conexión que va más allá de compartir una misma actividad profesional. Para el argentino, el mexicano se convirtió en una persona de confianza dentro de un ambiente altamente competitivo.

De todas maneras, Checo Pérez no es el único piloto con quien Franco Colapinto mantiene conversaciones. El argentino también mencionó a figuras de primer nivel como Max Verstappen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Kimi Antonelli, a quienes destacó por la predisposición que tienen para relacionarse con los corredores más jóvenes.

“Con Fernando (Alonso) también hablo, con Max, Lewis (Hamilton) y Kimi (Antonelli), que son todos pilotos muy cercanos con los rookies y cuando tenés alguna consulta, siempre te dan una mano y eso se aprecia”, explicó el representante argentino, que valoró especialmente la posibilidad de aprender de los referentes de la categoría.

La amistad que no imaginabas de Franco Colapinto

En esa misma línea, el piloto de Alpine resaltó que conocer a sus colegas desde una perspectiva diferente a la estrictamente deportiva le permitió descubrir otras facetas de sus personalidades. “Son grandes personas y hay muchas historias que lo reflejan, sumado a que los conocés de otro punto que no es solo el profesional”, concluyó durante la entrevista.

La confesión llega en la antesala de una carrera especial para ambos: el Gran Premio de México, donde Checo Pérez cuenta con el respaldo de su público y Franco Colapinto también recibe un cariño particular de los fanáticos latinoamericanos. Una amistad que nació entre rivales y que encontró un lugar especial dentro del exigente universo de la Fórmula 1.