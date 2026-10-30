La muerte de Patrick Stewart generó una profunda conmoción en el mundo del cine y la televisión. El reconocido actor británico falleció el miércoles 28 de octubre de 2026, a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles, Estados Unidos. La noticia fue confirmada por su entorno y rápidamente recorrió el mundo, especialmente entre los seguidores de las exitosas franquicias X-Men y Star Trek, que lo tuvieron como uno de sus grandes protagonistas.

Con el correr de las horas comenzaron a conocerse detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento. Según informó su representante, Kelly Bush Novak, el intérprete atravesaba un delicado proceso de salud relacionado con dos enfermedades neurodegenerativas: Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy. La información fue comunicada a través de un mensaje difundido por sus allegados, en el que también expresaron el dolor por su partida.

"Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor recorrido con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy", expresó el comunicado familiar. También señalaron que estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos, en un entorno de afecto y contención.

Aunque se dieron a conocer los diagnósticos que enfrentaba, no se especificó cuál de las dos enfermedades fue la causa médica directa de su muerte. El Alzheimer es un trastorno progresivo que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y otras capacidades cognitivas. Con el avance de la enfermedad, las personas pueden experimentar dificultades para comunicarse, orientarse y desarrollar actividades cotidianas.

Por su parte, la demencia con cuerpos de Lewy es otra afección neurodegenerativa que compromete distintas funciones cerebrales. Puede provocar alteraciones en la atención, problemas de movimiento, cambios en el comportamiento y alucinaciones visuales. Su evolución es variable y no todas las personas presentan los mismos síntomas. En el caso de Patrick Stewart, su entorno no brindó detalles sobre cuándo recibió los diagnósticos ni sobre el tratamiento que realizaba.

La trayectoria del artista dejó una marca imborrable en la industria audiovisual. Uno de sus personajes más emblemáticos fue el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, producción que lo convirtió en una figura internacional. Su interpretación tuvo tanto impacto que volvió a ponerse en la piel del comandante en distintas películas y en la serie Star Trek: Picard.

Dolor por el recordado actor de Hollywood

Otro papel que lo acercó a nuevas generaciones fue el del profesor Charles Xavier en la saga X-Men. Desde el estreno de la primera película, en 2000, Stewart construyó una de las interpretaciones más recordadas del universo de los superhéroes. Compartió pantalla con figuras como Hugh Jackman, quien también formó parte de la franquicia como Wolverine. Además, desarrolló una extensa carrera teatral vinculada a las obras de William Shakespeare.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield, Inglaterra, Patrick Stewart dedicó más de seis décadas a la actuación y fue distinguido con el título de caballero en 2010 por sus aportes al teatro. Estaba casado con la cantante Sunny Ozell, con quien había contraído matrimonio en 2013, y era padre de dos hijos, Daniel y Sophie. Su partida deja un enorme legado artístico y una huella imborrable en la historia del entretenimiento.