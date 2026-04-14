Tras el sacudón que significó la salida de Javier Mascherano, el Inter Miami ya movió rápido sus fichas y definió quién se hará cargo del equipo de manera interina. El elegido es Guillermo Hoyos, un nombre que no pasa desapercibido y que guarda una historia en común con Lionel Messi.

El cordobés, de 62 años, venía desempeñándose en las divisiones inferiores del club desde 2023, cuando se sumó al proyecto tras su paso por el fútbol boliviano. Sin embargo, su vínculo con la Pulga se remonta mucho más atrás: fue uno de los entrenadores que lo acompañó en sus primeros pasos en La Masía, cuando el rosarino comenzaba a forjar su camino en el fútbol profesional.

Ese lazo histórico le agrega un condimento especial a este nuevo ciclo. Hoyos no solo asume en un momento delicado tras la renuncia de Mascherano, sino que lo hace con el desafío de conducir a un plantel repleto de figuras y con la presión de sostener el protagonismo del equipo en la MLS.

Con una trayectoria extensa como entrenador, Hoyos dirigió en distintos países como Grecia, Chipre, Bolivia, Colombia, México y Estados Unidos. En Sudamérica dejó su huella especialmente en Bolívar y Universidad de Chile, donde consiguió títulos y reconocimiento.

En el fútbol argentino también tuvo pasos por Talleres de Córdoba y Aldosivi, aunque sin la continuidad esperada. Como futbolista, incluso, tuvo un breve paso por Boca Juniors, donde integró el plantel campeón de la Supercopa 1989.

Ahora, el destino vuelve a cruzarlo con Messi, pero en un escenario completamente distinto. De aquellas juveniles en Barcelona a liderar al Inter Miami en plena competencia, Hoyos tendrá la oportunidad de escribir un nuevo capítulo junto al mejor jugador del mundo, mientras el club define quién será el entrenador definitivo.