Golpe fuerte y sorpresivo en el mundo del fútbol. Javier Mascherano decidió dar un paso al costado y dejó de ser el entrenador del Inter Miami, el equipo que tiene como máxima figura a Lionel Messi. La noticia cayó como un baldazo de agua fría a poco del inicio de una nueva temporada en la MLS.

El propio Mascherano fue quien comunicó su decisión, argumentando motivos personales para cerrar su ciclo. “Quiero que todos sepan que, por motivos personales, he decidido poner fin a mi etapa como entrenador del Inter Miami”, expresó el Jefecito en el mensaje difundido por la institución.

Su salida no es una más: se trata del técnico que logró marcar un antes y un después en el club. Bajo su conducción, el conjunto de Miami consiguió la primera estrella de su historia y rompió récords ofensivos durante 2025, consolidándose como uno de los equipos más protagonistas de la liga.

En el comunicado oficial, el club no escatimó en elogios para despedirlo. Agradeció su profesionalismo, su compromiso y, sobre todo, el legado que deja en una institución joven pero ambiciosa. “Estará para siempre ligado a nuestra primera estrella”, remarcaron desde la franquicia.

En números, el ciclo del Jefecito también dejó huella: dirigió 67 partidos, con 38 triunfos, 15 empates y apenas 14 derrotas, alcanzando un sólido 64% de efectividad.

Además, Mascherano se tomó un momento para agradecer puertas adentro: destacó el apoyo del club, el trabajo del staff y, especialmente, el compromiso de los jugadores, a quienes señaló como los verdaderos protagonistas de los momentos inolvidables vividos.

Ahora, el futuro del banco del Inter Miami queda abierto y la incógnita crece: quién será el encargado de tomar las riendas de un equipo armado para seguir peleando arriba y con la presión de sostener lo conseguido.