Paula Varela contó cuál fue la exigencia de Pampita que rompió su relación con Martín Pepa: “Le pidió…”

La separación de Pampita se dio de una forma tan repentina que nadie puede creer que se haya dado en buenos términos, ni mucho menos sin sufrimiento desde lo sentimental. En medio del deseo e la modelo de pasar desapercibida, la periodista Paula Varela decidió exponer el verdadero motivo por el que el amor llegó a su fin.

Es que, más allá de la distancia, Pampita aseguraba que venía soportándose muy bien y que su situación amorosa estaba encaminada. Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta, o por lo menos así lo contó Paula Varela, ya que expuso cuál fue el pedido que hizo la modelo para romper de golpe lo que venía construyendo.

“Hablé con gente de primerísima mano y tengo la posta de lo que pasó en la separación de Pampita y Pepa” comenzó diciendo la periodista en Intrusos para exponer lo ocurrido. Fue así como se lanzó a contar lo que le llegó sobre esta exigencia: “Ellos estaban bien, pero ella le pidió un poco más”.

Ante la curiosidad que causó esta frase, se explayó para explicar qué era lo que le pedía: “Es decir, él ahora se iba un mes a Saint-Tropez, a un barco, ahí de fiesta para arriba ¡Todo lo que se les ocurra! Ella lo sabía y, a la vez, quería tomarse vacaciones con sus hijos”.

“Ahora de ir a Saint-Tropez con él, Martín le habría dicho ‘no, no estaría copado que vayas para allá’, era muy difícil acoplar a ella a este tipo de cosas, no era un plan para que vaya Pampita con sus hijos y ahí tuvieron esa discordia, porque además él no estaba viniendo para acá, siempre estaba viajando ella y, la verdad, se hacía insostenible”, marcó sobre la lejanía real de la que jamás quiso hablar la modelo.

“Me dicen que ella le estaba pidiendo ‘no vayas a ese viaje, vení a Buenos Aires’, pero Pepa eso no lo va a ceder nunca. A mí me dijeron que estos tipos andan con chicas rusas ¡mayores de edad! ¡Siempre!”, sentenció Paula Varela sobre la verdadera razón por la que Pampita no pudo continuar en pareja.