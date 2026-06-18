Después de la tensión, la adrenalina y la exigencia que implica un debut mundialista, llegó el momento de bajar un cambio. La Selección argentina disfrutó de una tarde diferente en Kansas City luego de la victoria ante Argelia, un respiro necesario en medio de la intensidad que demanda una Copa del Mundo donde cada detalle cuenta.

Con la tranquilidad que otorgan los tres puntos en el estreno, Lionel Scaloni y su cuerpo técnico autorizaron algunas horas libres para que los futbolistas pudieran reencontrarse con sus familiares y seres queridos, muchos de ellos presentes en Estados Unidos acompañando el sueño mundialista de la Albiceleste.

La jornada estuvo marcada por abrazos, charlas, sonrisas y momentos de intimidad que rápidamente comenzaron a reflejarse en las redes sociales. Parejas, hijos, padres y amigos visitaron la concentración argentina, transformando por unas horas el hotel de la delegación en un espacio donde el fútbol quedó en segundo plano.

Algunos integrantes del plantel optaron por permanecer dentro del complejo junto a sus familias, disfrutando de una tarde tranquila lejos de las cámaras. Otros aprovecharon para recorrer distintos sectores de Kansas City, compartir una merienda o simplemente caminar por la ciudad que por estos días funciona como el hogar temporal de los campeones del mundo.

Porque si algo dejó en claro la primera fecha del Mundial 2026 es que no hay margen para relajaciones. Más allá de las estadísticas, los antecedentes o el valor de los planteles, varios resultados inesperados demostraron que en una Copa del Mundo cualquier selección puede complicar a otra. La igualdad de Cabo Verde frente a España, el empate de República Democrática del Congo ante Portugal y la resistencia de Qatar contra Suiza fueron pruebas suficientes de que la lógica muchas veces queda fuera de la cancha.

Por eso, en el predio argentino nadie pierde de vista el objetivo. La tarde libre sirvió para despejar la cabeza, renovar energías y fortalecer vínculos, pero también para llegar con la mente fresca a una nueva semana de trabajo.

Una vez concluido el descanso, los jugadores regresaron a la concentración y volvieron a ponerse en modo Mundial. El cuerpo técnico ya comenzó a planificar el próximo compromiso de la fase de grupos, consciente de que cada partido puede marcar el rumbo del torneo.

Con el respaldo de sus familias, un grupo unido y la confianza que dejó el triunfo en el debut, la Scaloneta vivió una jornada especial en Kansas City. Un pequeño recreo en medio de la batalla más exigente del fútbol, antes de volver a enfocarse en el gran objetivo: defender la corona conseguida en Qatar y seguir escribiendo historia.